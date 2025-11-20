Xe sang Maybach S600 đâm xe khách đỗ ven đường, một người tử vong

(VTC News) -

Khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm giữa xế sang Mercedes Maybach với ô tô khách đỗ ven đường tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 20/11, lãnh đạo Công an phường Bãi Cháy cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến chiếc xe Mercedes Maybach S600 va chạm với ô tô khách đỗ ven đường. Vụ tai nạn khiến một người tử vong và tài xế bị thương nặng hiện đang được cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng hơn 1h ngày 20/11, tại tuyến đường Hậu Cần, thuộc phường Bãi Cháy bất ngờ xảy ra vụ tai nạn giao thông khi tài xế lái xe Mercedes Maybach S600 mang biển kiểm soát TP Hà Nội đâm mạnh vào xe khách đỗ ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người thương vong.

Vụ việc được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại toàn bộ. Theo hình ảnh từ camera, chiếc Mercedes Maybach chạy với tốc độ cao có dấu hiệu bị mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi đâm mạnh vào xe khách đỗ ven đường. Cú va chạm khiến chiếc Maybach xoay nhiều vòng trước khi văng ra, hai người bên trong chiếc xế sang bất tỉnh.

Chiếc Mercedes Maybach hư hỏng nặng sau cú đâm mạnh vào xe khách.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên người ngồi sau không qua khỏi. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường vắng vẻ và có hệ thống chiếu sáng, trời không mưa.

Theo người dân khu vực, khi đang ngủ thì bất ngờ thấy tiếng động cực lớn, khi chạy ra thì thấy chiếc xe sang hư hỏng nặng, hai người trong xe bất tỉnh. Chiếc xe sang Mercedes Maybach S600 hư hỏng hoàn toàn.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và Công an phường Bãi Cháy đã có mặt để khoanh vùng hiện trường phục vụ công tác điều tra và phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, tại Hà Nội, một vụ tai nạn giao thông tương tự cũng xảy ra. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 29/5, tại Quốc lộ 1A, đoạn gần cây xăng Nam Đuống, phường Phúc Lợi (Hà Nội).

Thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô tải mang BKS 98H - 012.xx (chưa rõ người điều khiển) đang dừng sát vỉa hè bên phải đường, theo hướng từ cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì thì bất ngờ bị xe taxi mang BKS 30A - 468.xx tông vào đuôi xe.

Cú va chạm mạnh khiến xe taxi chui vào gầm ô tô tải, phần đầu bị biến dạng, tài xế taxi tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông và phối hợp cùng các đơn vị khác thuộc Công an TP Hà Nội để giải quyết vụ tai nạn.