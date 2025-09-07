Xe khách vận chuyển 136 con chim chào mào trái phép

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc và vận chuyển động vật trái phép.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 4/9, tại km 38+900, Quốc lộ 47 đoạn qua xã Triệu Sơn (Thanh Hoá), tổ công tác của Phòng CSGT kiểm tra ô tô khách biển số 36H - 102.37 do Hoàng Văn Tám (SN 1970 trú xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái.

Phòng CSGT Công an Thanh Hoá bàn giao số chim chào mào cho lực lượng kiểm lâm để tiếp tục xử lý. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 136 con chim chào mào, đây là loại chim hoang dã thuộc loài động vật rừng thông thường, việc khai thác, vận chuyển phải tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận chở thuê từ huyện Mường Lát (cũ) về phường Hạc Thành.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm về hành vi “Vận chuyển lâm sản trái pháp luật” và “Mua lâm sản trái pháp luật”, phạt tiền 15 triệu đồng. Vụ việc được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Tiếp đó, ngày 5/9, thông qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua xã Trường Lâm (Thanh Hóa), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện ô tô khách biến số 74G - 001.13 do Lê Văn Thái (SN 1994 trú tỉnh Quảng Trị) lái theo hướng Hà Nội - Quảng Trị có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Lượng lớn lạp xưởng do nước ngoài sản xuất, không có hoa đơn chứng từ được CSGT Thanh Hoá phát hiện trên xe khánh Hà Nội - Quảng Trị. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Quá trình kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 620 túi thực phẩm là lạp xưởng, có trọng lượng 424kg do nước ngoài sản xuất.

Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa và khai nhận vận chuyển hàng cho một chủ hàng không quen biết tại Thanh Hóa.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.