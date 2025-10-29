Xác minh việc tàu cá Đắk Lắk bị 3 tàu lạ tấn công khi đang đánh bắt trên biển

(VTC News) -

Clip tàu cá ông Kín bị tàu lạ ném chai, hành hung. (Video: ngư dân cung cấp)

Sáng 29/10, lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng có liên quan đang điều tra, làm rõ vụ các thuyền viên trên tàu cá PY 91243 TS bị hành hung khi đang đánh bắt trên biển.

Theo trình báo của ông Huỳnh Kín (SN 1985, trú khu phố Phú Đông 6, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk), vào ngày 17/10, ông cùng 3 ngư dân khác xuất bến tại cảng Đông Tác với chiếc tàu mang số hiệu PY 91243 TS đi đánh bắt tại ngư trường gần quần đảo Trường Sa. Sau khi thả dàn câu, tàu của ông gặp sự cố va chạm vật ngầm khiến chân vịt bị hư nên 1 tàu cá khác đến ứng cứu.

Ông Kín kể lại sự viêc khi bị tàu lạ hành hung.

Khoảng 18h30 ngày 24/10, khi tàu của ông Kín đang neo gần đảo để chờ sửa chữa, thì 3 tàu cá không quen biết áp sát, đâm thẳng vào tàu cá ông Kín.

Sau cú va chạm, nhóm người trên tàu này tiếp tục áp sát, yêu cầu ông Kín giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và căn cước công dân (CCCD) của thuyền viên. Trong tập hồ sơ này có 10 triệu đồng tiền mặt, số tiền vợ ông Kín gửi theo để mua nhiên liệu, lương thực khi ghé đảo.

Tàu ông Kín bị tàu lạ va dập, hư hỏng.

Những người trên tàu lạ lên tàu ông Kín hành hung, đánh các ngư dân. Sau khi cướp và phá, nhóm người này bỏ đi. Ông Kín liền gọi về cho vợ để báo cáo sự việc Biên phòng Đà Rằng.

Sau khi bị hành hung, 2 anh em thuyền viên phải nhảy xuống biển để tránh. (Ảnh: Ngư dân cung cấp)

Khoảng hơn 30 phút sau, các tàu tấn công quay lại, trả lại giấy đăng kiểm tàu PY 91243. Tuy nhiên, tiền và CCCD của thuyền viên đều đã mất.

Đến 10h sáng 25/10, Tàu 369 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp cận và kéo tàu PY 91243 TS vào đảo Đa Nam (thuộc quần đảo Trường Sa). Tại đây, quân y đã sơ cứu và băng bó vết thương cho 4 ngư dân bị thương.

Ông Kín cho rằng hành vi của nhóm tàu Bình Định là “cố ý phá hoại tài sản, cố ý gây thương tích và cướp tài sản”, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng.