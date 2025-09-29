Đóng

Xả súng, phóng hỏa nhà thờ ở Mỹ: 5 người chết, 8 người bị thương

(VTC News) -

Ngày 28/9, một vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ Mormon, bang Michigan, Mỹ, khiến 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

LINH NGÂN
