Xả hàng cuối tháng - Deal cực sâu: MediaMart sale đến 50% hàng nghìn mặt hàng

(VTC News) -

Cuối tháng là thời điểm lý tưởng để sắm sửa, nâng cấp thiết bị cho gia đình. Hiểu được nhu cầu đó, MediaMart tung ra chương trình “Xả hàng cuối tháng – Deal cực sâu” với mức giảm giá đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm điện máy, gia dụng, công nghệ.

Tháng Chín khép lại cũng là lúc nhu cầu mua sắm, nâng cấp thiết bị điện máy – gia dụng của các gia đình tăng cao, từ chuẩn bị cho mùa cưới, mùa tựu trường đến đón thời tiết giao mùa. Đây chính là thời điểm vàng để sở hữu những sản phẩm công nghệ hiện đại với mức giá hời nhất.

Hiểu được mong muốn đó, MediaMart triển khai chương trình khuyến mại “Xả hàng cuối tháng – Deal cực sâu” diễn ra từ 20/9 đến 30/9/2025, mang đến ưu đãi khủng lên đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm: từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa đến điện thoại và đồ gia dụng. Đây là cơ hội tuyệt vời để khách hàng vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cấp không gian sống tiện nghi hơn.

Smart TV – Màn hình lớn cho trải nghiệm trọn vẹn

Một chiếc Smart TV không chỉ đơn giản là thiết bị giải trí, mà còn là “trung tâm” kết nối cả gia đình trong những khoảnh khắc sum họp. Âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét giúp mọi bộ phim, trận đấu hay gameshow trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong chương trình “Xả hàng cuối tháng – Deal cực sâu” từ 20/9 đến 30/9, khách hàng có thể sở hữu ngay loạt Smart TV với giá cực hời:

Smart Tivi 4K Sony KD-43X80J 43 inch Google TV giảm 50%, còn 6,99 triệu đồng – Tặng kèm giá treo và giảm thêm 20% khi mua thêm phụ kiện

Smart Tivi Samsung 4K 65 inch 65AU8000 Crystal UHD giảm 50%, chỉ 8,99 triệu đồng –Tặng kèm giá treo và giảm thêm 20% khi mua thêm phụ kiện

TV LED Smart NanoCell 55 inch 55NANO81TSA giảm 50%, giá chỉ 10,99 triệu đồng – Tặng kèm giá treo và giảm thêm 20% khi mua thêm phụ kiện

QNED Tivi 4K LG 65 inch 65QNED80TSAThinQ AI giảm 50%, chỉ 14,49 triệu đồng – Tặng kèm giá treo và giảm thêm 20% khi mua thêm phụ kiện

TV Google UHD 4K 65" TCL 65P755 Pro giảm 43%, chỉ 9,99 triệu đồng – Tặng kèm giá treo và giảm thêm 20% khi mua thêm phụ kiện

Tủ lạnh – Máy giặt – Điều hòa: Bộ ba nâng tầm chất lượng cuộc sống

Một căn nhà hiện đại chắc chắn không thể thiếu bộ ba thiết bị thiết yếu: tủ lạnh giữ thực phẩm luôn tươi ngon, máy giặt thông minh giúp tiết kiệm thời gian và điều hòa mang lại không gian mát lành dễ chịu. Trong chương trình “Xả hàng cuối tháng – Deal cực sâu” từ ngày 20/9 đến 30/9, MediaMart mang đến loạt sản phẩm chính hãng giá hời chưa từng có, kèm ưu đãi trả góp 0% và nhiều quà tặng hấp dẫn:

Tủ lạnh Toshiba Inverter 249L giảm 38%, giá chỉ 6,79 triệu đồng – Trả góp 0% lãi suất.

Tủ lạnh LG Inverter 332L giảm 40%, giá chỉ 10,79 triệu đồng.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 466L Multi Door giảm 24%, còn 17,99 triệu đồng – Quà tặng quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 890.000 đồng.

Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10Kg giảm 41%, giá chỉ 9,29 triệu đồng – Trả góp 0% lãi suất.

Máy giặt lồng ngang Samsung Inverter 12Kg giảm 38%, còn 10,49 triệu đồng – Hỗ trợ trả góp 0% qua FE & HD.

Điều hòa Funiki 1 chiều 12.000 BTU giảm 15%, giá chỉ 7,69 triệu đồng – Miễn phí 100% vật tư ống đồng tối đa 5m + miễn phí lắp đặt + Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D trị giá 890.000 đồng.

Gia dụng thông minh – Trợ thủ tiện nghi cho tổ ấm

Một ngôi nhà hiện đại sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi được trang bị những thiết bị gia dụng hữu ích, giúp việc nấu nướng, dọn dẹp hay chăm sóc gia đình trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn.

Từ chiếc nồi chiên không dầu để chuẩn bị bữa ăn lành mạnh, chiếc quạt cây mát lành xua tan oi bức, cho tới bếp từ hay lò vi sóng hỗ trợ nấu nướng đa năng – tất cả đều góp phần mang đến sự tiện nghi và thoải mái cho cuộc sống hằng ngày. Trong chương trình “Xả hàng cuối tháng – Deal cực sâu”, khách hàng có thể chọn ngay loạt sản phẩm hấp dẫn với mức giá ưu đãi khó bỏ lỡ:

Nồi chiên không dầu 6,5L Sunhouse giảm 38%, còn 990.000 đồng.

Lò vi sóng 20L Sharp giảm 38%, giá chỉ 1,19 triệu đồng.

Quạt cây 5 cánh động cơ AC Hitachi giảm 50%, giá chỉ 990.000 đồng.

Nồi cơm điện tử 1,8L Sharp giảm 30%, chỉ còn 1,39 triệu đồng.

Máy xay đa năng 2 cối Toshiba giảm 46%, giá còn 899.000 đồng.

Bếp từ đôi Sunhouse giảm 36%, chỉ còn 3,99 triệu đồng.

Không thể bỏ lỡ loạt smartphone hot – Giá sốc, ưu đãi ngập tràn!

Bên cạnh các thiết bị điện lạnh – gia dụng, MediaMart còn mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu những chiếc smartphone đình đám với mức giá “hạ nhiệt” chưa từng có. Từ iPhone thời thượng đến các dòng máy Android đa năng, tất cả đều được ưu đãi giảm giá sâu, kèm theo nhiều quà tặng và hỗ trợ trả góp hấp dẫn.

iPhone 13 128GB Black: Giá chỉ 11.390.000đ (giảm 3,6 triệu). Ưu đãi “khủng”: mua kèm củ sạc chính hãng chỉ 399K, tặng E-voucher mua sắm trị giá 10 triệu, giảm 50% gói Bảo hành mở rộng, giảm thêm 100K khi mua kèm ổ cắm Roler RES-1003A.3 hoặc đèn bàn chống cận Roler RL-D1111.

ZTE A35 (4+64GB): Giá chỉ 1.550.000đ (giảm 440.000đ).

Xiaomi Redmi 14C (4+128GB): Giá 2.790.000đ (giảm 900.000đ).

OPPO A58 8GB: Nay chỉ 4.290.000đ (giảm 1,7 triệu), hỗ trợ trả góp 0% qua Home Credit, FE Credit, HDSaison.

Samsung Galaxy A16 4G 128GB: Chỉ 3.990.000đ (giảm 1,1 triệu), tặng kèm củ sạc Samsung 25W trị giá 550K và hỗ trợ trả góp 0% siêu tiện lợi.

Ngoài ra, MediaMart còn mang đến nhiều lựa chọn phụ kiện công nghệ thông minh, nhỏ gọn, giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Đây cũng là những món đồ tiện ích mà bạn hoàn toàn có thể sắm thêm với mức giá vô cùng hấp dẫn:

Camera Wifi iMou Ranger 2C TA32CP: Giá chỉ 430.000đ (giảm 260.000đ) khi mua kèm thẻ nhớ 64GB/128GB (giảm 50% thẻ nhớ). Nếu mua rời, giá vẫn cực tốt chỉ 520.000đ.

Loa máy tính Microlab G100BT: Nay chỉ 590.000đ (giảm 260.000đ). Đặc biệt, giảm 30% giá USB khi mua kèm loa.

Tai nghe Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 6 Active: Giá chỉ 399.000đ (giảm 191.000đ), thiết kế trẻ trung, tiện lợi cho mọi nhu cầu giải trí và làm việc.

Không chỉ cam kết đem đến sản phẩm chính hãng với mức giá thành rẻ mà MediaMart còn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện các dịch vụ đi kèm. Theo đó, MediaMart cam kết duy trì chính sách: Miễn phí vận chuyển; trả góp 0% lãi suất; bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.