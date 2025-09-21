Đóng

'Vượt ải' 5,5 kg sầu riêng tại sân bay, hài hước và ngoạn mục

Trước chuyến bay về Trung Quốc, một gia đình đứng bên ngoài sân bay quốc tế Chiang Mai (Thái Lan) ăn hết 5,5 kg sầu riêng vì loại quả này bị cấm mang lên máy bay.

