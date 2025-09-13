Vùng 2 Hải quân trao gửi yêu thương đầu năm học mới

(VTC News) -

Ngày 12/9, tại xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức trao quà nhân dịp đầu năm học mới 2025 – 2026 cho 5 cháu là con ngư dân được Vùng nhận đỡ đầu. Đại tá Vũ Duy Lưu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân dự và trực tiếp trao quà, động viên các cháu bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, quyết tâm học tập tốt.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng tặng quà cho các cháu con ngư dân Vùng 2 nhận đỡ đầu.

Vùng 2 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Đông Hải tổ chức trao tặng cho mỗi cháu 6 triệu đồng cùng nhiều phần quà như cặp sách, đèn bàn, bình nước, sách vở và dụng cụ học tập. Tổng trị giá quà tặng và tiền hỗ trợ hơn 40 triệu đồng. Các phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 đối với con em ngư dân.

Phát biểu tại buổi trao quà, Đại tá Vũ Duy Lưu ghi nhận, biểu dương kết quả học tập của các cháu trong năm học vừa qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng các cháu sẽ tiếp tục vượt khó, học tốt, rèn tốt, trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình và là những công dân có ích cho xã hội.

Đại tá Vũ Duy Lưu phát biểu tại buổi trao quà.

Năm học này, 5 cháu được Vùng 2 nhận đỡ đầu có 2 cháu vào lớp 10, 1 cháu lớp 9 và 2 cháu lớp 5. Hiểu rõ hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 mong muốn qua sự động viên, hỗ trợ sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các cháu phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Sau khi trao quà cho các cháu, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã đến thăm, nắm tình hình và động viên gia đình cháu Hồ Minh Phú và gia đình cháu Tăng Văn Nguyên, ấp Động Cao, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long và trước đó, Ngày 11/9, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng đã đến thăm, tặng quà cháu Nguyễn Ngô Khánh Ngân, học sinh lớp 11, Trường THPT Xuyên Mộc, tại Ấp Bến Lội, xã Bình Châu, TP.HCM.

Cháu Hồ Minh Phú, học sinh lớp 9, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Rất may mắn cho cháu khi được các chú Hải quân nhận đỡ đầu, mặc dù gia đình gặp khó khăn, nhưng cháu xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, hỗ trợ bà trong công việc gia đình và sẽ cố gắng hết sức mình để biến ước mơ trở thành người lính Hải quân như các Chú”.

Bà Lê Thị Bèo, bà ngoại của Hồ Minh Phú cho biết: “Từ ngày cháu được các chú bộ đội Hải quân nhận đỡ đầu cháu ngủ cũng ôm quân phục các chú gửi tặng và luôn ước mơ trở thành bộ đội Hải quân; nay cháu đã học đến lớp 9, nhiều bạn bè rủ cháu bỏ học để đi làm, nhưng cháu kiên quyết theo đuổi ước mơ trở thành bộ đội Hải quân. Tôi rất biết ơn các chú bộ đội Hải quân đã nhận và hỗ trợ cho gia đình”.

Đại tá Vũ Duy Lưu động viên cháu Hồ Minh Phú tiếp tục nỗ lực, cố gắng để theo đuổi ước mơ.

Hoạt động trao quà đầu năm học mới là việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa nghĩa tình, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng Nhân dân, đồng thời khẳng định trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 trong thực hiện chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân".

Thời gian tới, Vùng 2 Hải quân tiếp tục triển khai, đồng hành cùng các cháu, giúp đỡ và lan tỏa hơn nữa, để cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng ước mơ, vượt lên khó khăn, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội .