Vừa dầm mình giúp dân 'chạy lũ', Công an lại xắn tay dọn 'núi bùn'

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau khi nước rút, Cục Y tế, Bệnh viện 199 Bộ Công an phối hợp với Công an TP Huế tổ chức phun khử khuẩn diện rộng tại khu vực phường Vỹ Dạ và một số địa bàn trọng điểm vừa bị ngập sâu.

Đoàn công tác thuộc Cục Y tế, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) vào Huế phun thuốc khử trùng, giúp dân làm sạch môi trường sau trận lũ lịch sử

Đoàn công tác Cục Y tế, Bệnh viện 199 Bộ Công an cũng tặng quà hỗ trợ gồm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị cho Công an TP Huế phòng chống dịch bệnh, sơ cấp cứu ban đầu.

Thiếu tá Nguyễn Đình Vạn - Phó trưởng phòng 2 (Cục Y tế Bộ Công an) cho biết: “Sau bão lũ, nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất lớn. Chúng tôi ưu tiên khử khuẩn những khu dân cư đông đúc, trường học, trạm y tế và khu vực có nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng”.

Những ngày này, trên khắp các tuyến đường của TP Huế từ trung tâm đến vùng ven, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người chiến sĩ Công an khoác áo xanh, xắn tay áo, dùng xẻng, cuốc và xe chuyên dụng để dọn bùn, rác thải, thông cống rãnh, làm sạch đường phố.

Sau khi vừa giúp dân "chạy lũ", lực lượng Công an TP Huế lại xắn tay giúp dân dọn lượng bùn, đất khổng lổ khi nước rút

Theo báo cáo của Công an TP Huế, mỗi ngày đơn vị huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các đơn vị trực thuộc tham gia khắc phục hậu quả bão lũ.

Trong sáng 31/10, toàn lực lượng tiếp tục ra quân tổng vệ sinh, phối hợp cùng các Công an các đơn vị địa phương, đoàn viên thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở… làm sạch các khu dân cư, hỗ trợ người dân dọn nhà, thu gom rác, vận chuyển bùn đất.

Trung tá Hoàng Trọng Thanh An - Cán bộ Công an Phường Thuận Hóa, chia sẻ: “Khi thấy bà con vất vả, chúng tôi không thể đứng ngoài. Ai cũng mong sớm trả lại đường phố sạch sẽ, giúp người dân ổn định cuộc sống. Dù mệt, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người dân, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục làm”.

Tại nhiều khu phố như phường Vỹ Dạ, phường Thuận Hóa, Phú Xuân, An Cựu, đến các xã như Hưng Lộc, Thanh Thủy…, người dân không giấu nổi xúc động khi chứng kiến lực lượng Công an ngày đêm làm việc giữa lớp bùn dày.

“Nhờ các chú Công an mà đường xóm chúng tôi sạch sẽ nhanh hơn, ai cũng phấn khởi. Nhìn thấy màu áo xanh ở đâu cũng thấy yên tâm...” – bà Nguyễn Phương Thảo, người dân phường Thuận Hóa, chia sẻ.

Nhiều tuyến phố ở TP Huế trở nên sạch sẽ, lấy lại hình ảnh ban đầu sau khi được các cán bộ Công an vất vả dọn dẹp

Sau nhiều giờ làm việc liên tục, từng tuyến đường dần được làm sạch, giao thông thông suốt trở lại. Hình ảnh những chiến sĩ Công an với đôi tay lấm lem bùn đất, nụ cười rạng rỡ giữa nắng chiều đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Trong những ngày tới, Công an thành phố tiếp tục triển khai các đội công tác hỗ trợ Nhân dân tại các khu vực còn ngập úng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, quyết tâm cùng chính quyền và Nhân dân đưa thành phố sớm trở lại nhịp sống bình thường, xanh, sạch, đẹp hơn sau bão lũ.