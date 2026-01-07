Vụ 'thâu tóm' đất sân bay Nha Trang: Cựu Phó cục trưởng xin bổ sung tình tiết giảm nhẹ

Sáng 7/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc Sơn và hai cựu Thiếu tướng cùng các đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang cũ, tỉnh Khánh Hòa.

Rất đông bị hại có mặt tại phiên tòa sáng 7/1.

Chủ tịch Công ty Phúc Sơn đã bán hết cổ phần, tài sản để khắc phục hậu quả

Mở đầu phiên tòa, HĐXX nêu các tình tiết giảm nhẹ để các bị cáo bổ sung thêm tình tiết mới.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) trong quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc; có nhiều bằng khen, giấy khen; bố, mẹ là người có công với cách mạng...

Bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) trong quá trình công tác đạt được nhiều thành tích xuất sắc; nhận nhiều huân huy chương; cha, mẹ là người có công với cách mạng có nhiều huân huy chương.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Viết Quang bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ, đề nghị HĐXX xem xét, gồm: bản thân tự thú; khi làm việc với cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng rất thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hợp tác để vụ án được xử lý nhanh chóng... "Khi biết có liên quan đến đất đai và vướng pháp lý bị cáo đã tự thú" - bị cáo Quang nói.

Bị cáo Quang cũng nêu thêm một tình tiết giảm nhẹ khác, giải thích tại Nghị quyết 04 của Hội Đồng thẩm phán TAND Tối cao năm 2025 để tòa xem xét. "Bị cáo mong muốn hội đồng xét xử xem xét khách quan tất cả các tình tiết của vụ án, những sai phạm, những công trạng của bị cáo để được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ ở Khoản 1, 2 Điều 51" - bị cáo Quang trình bày.

Trước đó, bị cáo Quang thừa nhận có nhận quà của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, nhưng không nhớ chính xác số tiền, khoảng 3-4 tỷ đồng vào lễ Tết năm 2017, sau khi Bộ Quốc phòng ký văn bản đồng ý bàn giao đất cho tỉnh Khánh Hòa và sau khi việc bàn giao đất được thực hiện.

Còn bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) trong quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc, nhận nhiều huân huy chương; bố là người có công với cách mạng, được tặng huân chương.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, trong quá trình sinh sống có nhiều thành tích, được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen, tự nguyện nộp 60 tỷ khắc phục hậu quả; bố mẹ là người có công với cách mạng, được tặng Huân chương hạng Nhất, Nhì. Đồng thời bị cáo Hậu được nhiều cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt.

Trình bày với HĐXX, bị cáo Hậu cho biết bản thân đã bán toàn bộ cổ phần công ty, tài sản và được bảo lãnh số tiền hơn 7.000 tỷ đồng để khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Hiện bị cáo đã ủy quyền cho đối tác thực hiện việc này và mong muốn hội đồng xét xử sẽ xem xét thêm.

Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, được chính quyền tặng nhiều giấy khen; bố là thương binh, người có công với cách mạng; hiện vợ nộp một khoản tiền khắc phục hậu quả.

Về phía bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị gái Nguyễn Văn Hậu) đã dùng 200 triệu đồng trong tài sản đang bị phong tỏa khắc phục hậu quả vụ án, được anh trai tự nguyện nộp 20 triệu đồng khắc phục; có ông ngoại là liệt sĩ; bố mẹ người có công với cách mạng, được tặng Huân chương hạng Nhất, Nhì.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa "sai phạm là rõ ràng"

Đến phần xét hỏi, khi trả lời Viện kiểm sát về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai ở địa phương khi xảy ra sai phạm, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) thừa nhận "sai phạm là rõ ràng", và có tiền lệ từ trước.

Trên bục khai báo, bị cáo Thắng không trả lời được câu hỏi của Viện kiểm sát về lý do vì sao đến nay vẫn chưa xác định được giá đất?

Sau đó, trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát về trách nhiệm khi đó là cơ quan tham mưu cho Bộ Quốc phòng, bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) thừa nhận có lỗi trong việc để xảy ra sai phạm khi ký văn bản có chữ "đầy đủ thủ tục", từ đó làm cơ sở để Bộ Quốc phòng ban hành văn bản chính thức bàn giao đất tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa.

"Nguyên nhân này xuất phát từ việc bị cáo không am hiểu pháp luật quản lý đất đai, tài sản và tin tưởng vào cơ quan tham mưu cho bị cáo" - bị cáo Quang nói.

Còn bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cho biết, với cương vị là Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân thời điểm đó bị cáo xin nhận hoàn toàn trách nhiệm khi bàn giao đất ở Nha Trang. "Nếu bị cáo là người hiểu biết pháp luật, nắm được quy trình, quy định thì điều đó không xảy ra" - bị cáo Cường bày tỏ sự ăn năn.

Tiếp đó, Viện kiểm sát đặt câu hỏi đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu liên quan đến nội dung cam kết với khách hàng trên hợp đồng tiến trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì sao cho đến nay chưa thực hiện được? Trả lời câu hỏi này, bị cáo Hậu cho biết "làm theo hướng dẫn của địa phương"...

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã từ chối trả lời toàn bộ câu hỏi của luật sư. Theo bị cáo này, lý do tất cả các lời khai, bút lục đã thể hiện ở kết luận điều tra và cáo trạng. Đồng thời luật sư bào chữa của bị cáo không tranh luận, không trình bày thêm.