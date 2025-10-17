Đóng

Vụ án gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành được thả tự do ngay tại toà

(VTC News) -

Sáng 17/10, Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên bị cáo Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự, thả tự do tại tòa.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới