VPBank Private Legacy Cup – nơi kết nối tinh hoa, kiến tạo thịnh vượng

(VTC News) -

Ngày 22/11, tại sân golf Sky Lake Resort & Golf Club, 122 golfer không chuyên đã tham dự giải đấu VPBank Private Legacy Cup được tổ chức riêng cho các khách hàng Private. Đây không chỉ là giải đấu thể thao đơn thuần mà còn là một hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện ra mắt của VPBank Private, tiếp tục khẳng định định vị thương hiệu tài chính cao cấp và tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp dành riêng cho giới tinh hoa Việt Nam.

Lần đầu tiên được tổ chức, VPBank Private Legacy Cup nằm trong chuỗi các sự kiện đánh dấu sự ra mắt chính thức của thương hiệu tài chính dành cho giới tinh hoa – VPBank Private, đồng thời cũng là lời tri ân đặc biệt của ngân hàng tới nhóm khách hàng thượng lưu, cùng có chung tầm nhìn trên hành trình kiến tạo nên những giá trị thịnh vượng trường tồn cho mỗi cá nhân và cho cả cộng đồng.

VPBank Private Legacy Cup là lời tri ân đặc biệt của VPBank tới khách hàng thượng lưu.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện VPBank cho biết: “Golf không chỉ là một môn thể thao, mà còn là cuộc đối thoại tinh tế giữa người chơi với chính bản thân mình và thiên nhiên. Tinh thần thể thao của Golf được thể hiện qua tính kỷ luật cao, sự kiên nhẫn, bền bỉ, luôn tôn trọng đối thủ và luật chơi. Đây cũng chính là những phẩm chất mà VPBank luôn trân trọng và tìm thấy sự đồng điệu với các khách hàng – những người đã gặt hái thành công bằng sự nỗ lực không ngừng, tư duy chiến lược sắc bén và đạo đức kinh doanh chuẩn mực”.

Ông Nguyễn Chí Hiền – Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank - phát biểu tại sự kiện.

Giải đấu quy tụ 122 golfer là những khách hàng tinh hoa của VPBank, tạo nên một không gian kết nối đẳng cấp. Giải đấu sở hữu 23 giải thưởng được phân hạng theo kỹ thuật, bảng A-B-C và bảng đấu dành riêng cho phái nữ - Lady.

Sân chơi chuyên nghiệp với huấn luyện viên quốc tế

Mở đầu chuỗi sự kiện, các golfer tham gia workshop kỹ thuật do hai huấn luyện viên (HLV) hàng đầu dẫn dắt gồm HLV Đức Phạm và HLV Linh Vũ. Đức Phạm – HLV PGA Australia với hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo golfer từ sơ cấp đến nâng cao, chuyên sâu về kỹ thuật swing, short game và quản lý sân. Trong khi đó, Linh Vũ là HLV PGA Thailand, người Việt Nam đầu tiên đạt chứng chỉ AimPoint, chuyên sâu về putting, short game và quản lý sân.

HLV Đức Phạm (bên trái) đang chia sẻ về kỹ thuật cá nhân hóa cho golfer trên sân tập.

Tại sự kiện, hai HLV đã có những chia sẻ và chỉnh sửa kỹ thuật cá nhân hoá cho từng golfer ngay tại sân tập cũng như tạo những “putting mini game” nhằm tạo sự hứng khởi cho người chơi trước giờ lên sân.

Đồng hành tổ chức cùng VPBank là Porsche - thương hiệu xe thể thao sang trọng từ Đức. Porsche Việt Nam là nhà tài trợ chính với giải thưởng Hole in one - một chiếc Porsche Cayenne, dòng xe thể thao nhất trong phân khúc SUV.

Giải thưởng Hole in one - một chiếc Porsche Cayenne đến từ nhà tài trợ Porsche Việt Nam

Tại sự kiện, Porsche Việt Nam cũng mang đến cơ hội lái thử 4 dòng xe thể thao đầy cảm xúc của hãng: từ dòng xe biểu tượng Porsche 911 Carrera Cabriolet, SUV mạnh mẽ và đa diện Cayenne, mẫu saloon thể thao sang trọng Panamera, tới dòng xe thuần điện hiệu suất cao Taycan Turbo Cross Turismo.

Xuyên suốt giải đấu, sự tiên phong, chuẩn xác và vươn tới giá trị hoàn hảo của Porsche cũng chính là tinh thần mọi golfer đã thể hiện. Qua đó, sự đồng hành của Porsche Việt Nam càng nhấn mạnh hơn nữa về một lối sống toàn diện – nơi tinh thần thể thao, hiệu suất vượt trội và phong cách sống tinh tế cùng giao hòa.

Hành trình kết nối khách hàng tinh hoa

VPBank Private Legacy Cup 2025 được tổ chức tại sân golf Sky Lake Resort & Golf Club, mang đến cho các golfer một trải nghiệm đầy hứng khởi nhờ sự đa dạng về địa hình và cảnh quan thiên nhiên. Những đường golf uốn lượn qua đồi núi, ven hồ thơ mộng, xen kẽ những hàng cây xanh mát và thác nước tuyệt đẹp không chỉ tạo nên khung cảnh ấn tượng mà còn đem đến những thử thách thú vị cho các vận động viên. Mỗi hố golf là một trải nghiệm khác biệt, đòi hỏi sự tính toán và kỹ thuật tinh tế, khiến cuộc chơi trở nên hấp dẫn và đầy cảm xúc.

122 golfer đã có những màn thi đấu đầy hứng khởi tại sân golf Sky Lake Resort & Golf Club.

Vòng đấu chính của VPBank Private Legacy Cup 2025 diễn ra trong bầu không khí hứng khởi nhưng đầy tập trung. Những cú phát bóng mạnh mẽ vang lên giữa không gian xanh mát, mở đầu cho hành trình chinh phục 18 hố đầy thử thách. Các golfer thể hiện phong thái chuyên nghiệp qua từng đường swing chắc chắn, chiến thuật xử lý tình huống khéo léo và tinh thần thi đấu fair-play.

Giải đấu sở hữu nhiều màn trình diễn ấn tượng tự cộng đồng golfer tinh hoa.

Giải đấu VPBank Private Legacy Cup 2025 khép lại với những màn trình diễn ấn tượng đến từ cộng đồng golfer tinh hoa. Bảng A chứng kiến màn cạnh tranh gay gắt khi các golfer có Handicap thấp đều duy trì phong độ cao. Bảng B mang đến nhiều bất ngờ với những cú đánh đầy cảm xúc và chiến thuật hợp lý. Bảng C là nơi tỏa sáng của Nguyễn Văn An khi ghi nhận mức Net 59. Và bảng Nữ ghi nhận sự tự tin và bản lĩnh của các golfer lady, mang đến nhiều khoảnh khắc đẹp trên sân đấu.

Golfer Nguyễn Hồng Hải (ở giữa) nhận giải thành tích chung cuộc.

Golfer Nguyễn Hồng Hải là vận động viên giành giải thành tích chung cuộc với điểm số Gross 75. Anh là golfer có tổng số gậy tốt nhất toàn giải, thể hiện phong độ ổn định cùng kỹ thuật vượt trội.

VPBank Private Legacy Cup 2025 không chỉ tạo nên sân chơi đẳng cấp cho cộng đồng khách hàng ưu tú mà còn khẳng định tầm nhìn của VPBank trong việc xây dựng thương hiệu Private Banking chuẩn quốc tế: cá nhân hóa – tận tâm – bền vững – kết nối cộng đồng thịnh vượng. Sự kiện đồng thời mở ra hành trình dài hơi, nơi VPBank Private sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong việc kiến tạo giá trị tài chính và di sản cho thế hệ tương lai.

Thông qua VPBank Private Legacy Cup, mỗi golfer không chỉ tham gia một sự kiện đấu cao cấp, mà còn trở thành một phần của cộng đồng những người cùng chung tầm nhìn, cùng hành trình xây dựng di sản trường tồn.