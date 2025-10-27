VPBank Hanoi International Marathon 2025: Khi mỗi runner là một câu chuyện

(VTC News) -

Từ sáng sớm, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hồ Hoàn Kiếm đã bừng sáng bởi hàng ngàn sắc áo xanh lá và tiếng nhạc khởi động đầy hứng khởi. Giữa những bước chân khởi động, dòng người áo xanh hòa cùng sắc màu của hàng trăm bộ trang phục độc đáo. Một không gian vốn quen thuộc của Hà Nội bỗng trở nên khác lạ - tươi mới, trẻ trung và đầy năng lượng.

Không chỉ là điểm nhấn thị giác, những bộ trang phục còn mang ý nghĩa riêng của từng người. Với chủ đề “Hanoi Vibes”, hình ảnh chủ đạo là những nhân vật Lego - ngôn ngữ toàn cầu của tuổi thơ. Các runner đã có màn hóa thân đầy sáng tạo, đáng yêu và đặc biệt không quên tạo điểm nhấn bằng các biểu tượng của G-DRAGON nhằm nhắc nhở mọi người về concert sắp tới của ca sĩ nổi tiếng K-Pop, mà VPBank là nhà tài trợ danh xưng danh giá.

Nhân vật Vô Diện sải bước giữa rừng runner, mang đến sắc màu độc đáo cho đường chạy VPIM 2025. Đây có lẽ là trang phục cosplay không thể thiếu trên đường chạy VPIM, mà mỗi năm lại mang một sắc thái khác nhau. “Mình từng tham gia nhiều giải chạy, nhưng chỉ ở VPIM, người ta mới thấy tinh thần ‘chơi hết mình’ đến vậy”, một runner chia sẻ.

“Đây là giải chạy đầu tiên tôi tham dự nên tôi muốn tạo ấn tượng một chút. Trang phục Tinker Bell phiên bản Việt Nam với màu xanh thương hiệu VPBank. Giải chạy năm nay là 1 cột mốc khá lớn của bản thân vì từ trước tới giờ tôi không phải người ham mê vận động và đó cũng là một thử thách mà tôi đặt ra cho bản thân mình và tôi đã vượt qua”, vận động viên Đoàn Quỳnh Thơ chia sẻ.

VĐV Nguyễn Nhật Long cho biết chọn hoá trang thành nhân vật Joker - nhân vật phản diện nhưng đầy chất hài hước, châm biếm được yêu thích nhất trên màn ảnh rộng.

“Joker là một nhân vật đặc biệt; ở khía cạnh nào đó Joker cũng khiến chúng ta phải nhìn lại chính mình, để sống tốt hơn và được là chính mình, được tự do mà không lo ai phán xét với câu nói nổi tiếng. Không quan trọng bạn là ai, đừng mất công thanh minh. Những gì bạn đang làm sẽ định nghĩa con người bạn”.

Đây là lần thứ 2 Long tham gia giải chạy VPIM, cảm nhận chung của anh là một giải đấu lớn, tổ chức quy củ và cung đường chạy đi qua rất nhiều danh thắng ở Hà Nội.

"Vì giải chạy năm nay khá sát lễ Halloween nên tôi muốn tạo sự mới mẻ, khác lạ. Bộ cánh này cũng là thử thách trên đường chạy bởi bị cản gió, nhưng rất vui là tôi đã về đích đúng trong thời gian dự kiến. Tôi không dám chắc mình có được giải không nhưng chắc chắn tôi đã đạt giải nhất trong lòng người hâm mộ trên đường chạy" - runner Nguyễn Hà Bắc cho hay.

Thành viên CLB VPRun cho biết các cô lấy cảm hứng từ nhiều bộ trang phục khác nhau để xây dựng ý tưởng cho bộ trang phục của mình. Mọi năm các thành viên cũng có tham gia cosplay nhưng không đặc biệt như năm nay, với bộ trang phục này, họ muốn tạo điểm nhấn để tạo niềm vui cũng như sự cổ vũ đến tất cả các vận động viên.

Có thể nói, đường chạy VPIM không chỉ là sự cạnh tranh về thể lực mà còn nơi kiến tạo những giá trị văn hoá, vun đắp tinh thần đồng đội và sẻ chia. “Chạy cùng hàng ngàn người lạ nhưng cảm giác lại rất gần gũi. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười khiến mình thấy ấm lòng”, chị Lan Hương, runner lần đầu tham gia VPIM, xúc động nói.

Năm nay, VPIM tiếp tục chứng minh vị thế là một trong những giải chạy quốc tế hấp dẫn nhất Việt Nam khi quy tụ gần 11.000 vận động viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Không chỉ là nơi thử thách thể lực, VPIM còn là hành trình kết nối cảm xúc - nơi mỗi runner kể một câu chuyện bằng những bước chân và sắc màu riêng.