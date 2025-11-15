Vợ mê hàng hiệu, chồng luật sư mất trắng sự nghiệp phải đi giao đồ ăn

(VTC News) -

Câu chuyện về một luật sư từng tốt nghiệp Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) danh tiếng phải chuyển sang làm tài xế giao hàng sau khi bị vợ bỏ vì không còn đủ tiền chu cấp đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Nhân vật chính, Qianqian, 43 tuổi, chia sẻ câu chuyện từ một người đàn ông có thu nhập cao đến cảnh mất trắng chỉ vì đáp ứng lối sống xa xỉ của vợ cũ.

Theo 163, trước đây Qianqian làm nhân viên văn phòng tại một doanh nghiệp nhà nước ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, với mức lương khoảng 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng (185 triệu đồng). Anh gần như dành toàn bộ khoản thu nhập này để nuông chiều người vợ xinh đẹp, người vốn không đi làm nhưng lại quen sống trong xa hoa.

Mọi thứ thay đổi khi 5 năm trước anh bất ngờ mất việc vì lý do không được tiết lộ và buộc phải chuyển sang nghề giao hàng, chỉ kiếm được dưới 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (37 triệu đồng). Ngay sau đó, vợ anh đã đệ đơn ly hôn.

Vợ mê hàng hiệu, Qianqia mất trắng sự nghiệp phải đi giao đồ ăn. (Ảnh: Weibo)

Qianqian cho biết anh từng yêu vợ sâu sắc, tin rằng đó là người phụ nữ duy nhất anh muốn gắn bó cả đời. “Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên cô ấy”, anh chia sẻ khi được phỏng vấn. Nhưng sau quãng thời gian dài đau khổ, anh nhận ra thực chất người vợ cũ không yêu mình, mà chỉ yêu việc anh sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của cô.

Cặp đôi quen nhau qua một trò chơi trực tuyến. Ngay từ đầu, Qianqian biết có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô bởi vẻ ngoài nổi bật. “Cuối cùng cô ấy chọn tôi không phải vì tính cách hay ngoại hình của tôi, mà vì tôi đưa tiền cho cô ấy để mua bất cứ gì cô ấy muốn", anh chia sẻ. Bản thân anh cũng thừa nhận thời điểm đó anh chỉ bị cuốn hút bởi ngoại hình của cô.

“Mục tiêu của tôi khi đó là chiếm hữu cô ấy. Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện cô ấy có thích tôi hay không", Qianqian nói thêm.

Dù không đi làm, người phụ nữ này tiêu xài vô độ bằng tiền của chồng. Cô có thể mua ba bộ quần áo khác màu cùng lúc, hoặc hai chiếc túi xách hàng hiệu mỗi chiếc hơn 15.000 nhân dân tệ (55 triệu đồng). Cô dùng kem dưỡng da mặt đắt tiền cho cả tay và chân, dùng thuốc đắt tiền để giữ dáng và trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong 7 năm chung sống, Qianqian cho biết họ chỉ quan hệ tình dục 7-8 lần. Anh đã phải bán cả căn hộ của mình để có tiền trang trải cho những khoản chi của vợ. “Khi chúng tôi ly hôn, chúng tôi không còn tài sản chung nào vì tôi không còn tiền" anh nói.

Giờ đây, Qianqian cho biết anh cảm thấy thoải mái với công việc giao đồ ăn vì “cô đơn nhưng tự do”. Những lúc rảnh, anh xem livestream và trò chuyện với các cô gái trực tuyến. Dù trải qua nhiều tổn thương, anh khẳng định không hận vợ cũ. Điều anh mất không phải là tiền, mà là tuổi thanh xuân quý giá của mình.

Qianqian cảm thấy thoải mái với công việc giao đồ ăn. (Ảnh: Weibo)

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Một người đàn ông nên đánh giá đúng bản thân. Tài chính của anh ta không phù hợp với mong muốn của cô ấy".

Người khác lại lên tiếng bênh vực: “Anh ấy muốn dùng tiền để đổi lấy sắc đẹp của cô ấy, nhưng phải trả cái giá quá đắt. Anh ấy đánh mất tuổi trẻ và đánh mất chính mình". Một cư dân mạng khác đặt câu hỏi: “Anh ấy tốt nghiệp Đại học Chiết Giang, học luật. Liệu các cựu sinh viên của trường có thể giúp anh tìm được công việc tốt hơn không?”.

Câu chuyện của Qianqian tiếp tục được chia sẻ rộng rãi, trở thành lời nhắc nhở về những mối quan hệ dựa trên vật chất và cái giá của sự mù quáng trong tình yêu.