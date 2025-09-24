Vỡ hồ chứa ở Đài Loan do siêu bão Ragasa, 14 người chết

(VTC News) -

Đài Loan hứng chịu hậu quả nặng nề sau khi siêu bão Ragasa quét qua. Trong đó, hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An ở thị trấn Vạn Dung, huyện Hoa Liên, miền đông đảo Đài Loan - được hình thành sau những trận lở đất do mưa lớn từ nhiều năm trước, có sức chứa khoảng 91 triệu m3 nước đã vỡ bờ vào chiều 23/9 và tạo thành bức tường nước tràn vào thị trấn Guangfu.

Theo quan chức cứu hỏa, tất cả những người thiệt mạng và mất tích đều ở Quảng Phúc. Ông Wang Tse-an cho biết toàn bộ ngôi làng Dama nơi ông cùng khoảng 1.000 người dân khác đang sinh sống bị ngập lụt và nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt.

Nhiều khu vực chìm trong biển nước do vỡ hồ chứ. (Ảnh: Getty)

"Mọi thứ bây giờ rất hỗn loạn. Bùn và đá khắp nơi. Một số trận lũ đã rút nhưng một số vẫn còn", ông Wang nói với Reuters. Ông Wang cho biết thêm nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa người dân đến nơi trú ẩn an toàn trong khi nguồn cung cấp không thể đến được.

Những khu vực khác trên khắp Đài Loan cũng tiến hành cử đội cứu hộ đến Hoa Liên, trong đó quân đội cử 340 binh sĩ đến hỗ trợ. Tính đến tối 23/9, 14.017 hộ gia đình trên toàn bộ hòn đảo bị mất điện, trong đó huyện Hoa Liên có 2.871 hộ. Nguồn cung cấp nước cho 4.378 hộ gia đình ở huyện Hoa Liên cũng bị cắt.

Hiện tại, có hơn 7.600 người ở đảo Đài Loan phải sơ tán do bão Ragasa. Hòn đảo thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bão nhiệt đới từ tháng 7 tới tháng 10 hàng năm. Bão Danas đổ bộ vào Đài Loan hồi đầu tháng 7 khiến hai người chết và hàng trăm người bị thương.

Trong khi đó, tại Hong Kong, chính quyền nâng mức cảnh báo lên cấp 10 - mức cao nhất trong thang cảnh báo bão. Đài quan sát Hong Kong dự kiến tiếp tục ​​duy trì mức cảnh báo này trong một thời gian nữa.

Hơn 700 chuyến bay đến và đi từ sân bay Hong Kong đã bị hủy. Bảng thông báo của sân bay ngập trong sắc đỏ khi nhiều hãng hàng không hủy chuyến trong buổi sáng ngày hôm nay.