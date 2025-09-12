VNPT thử nghiệm thành công công nghệ 5G 'may đo' theo nhu cầu

(VTC News) -

Ngày 10/9/2025, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố thử nghiệm thành công hai công nghệ mới gồm Network Slicing (công nghệ chia lát mạng) và Network API (giao diện lập trình ứng dụng mạng), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hạ tầng viễn thông linh hoạt, thông minh, phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Đây là hoạt động nằm trong lộ trình triển khai mạng 5G độc lập (5G SA), hướng tới mục tiêu kiến tạo không gian phát triển các dịch vụ số vượt trội, phục vụ đa dạng nhu cầu từ cá nhân đến doanh nghiệp và tổ chức.

Kỹ sư VNPT triển khai thử nghiệm công nghệ 5G “may đo” trên hạ tầng thực tế, hướng tới xây dựng mạng kết nối thông minh phục vụ chuyển đổi số quốc gia. (Nguồn: VNPT)

Network Slicing – Biến mạng dùng chung thành mạng “may đo”

Với việc ứng dụng công nghệ Network Slicing trên nền tảng 5G SA, hạ tầng mạng vật lý của VNPT sẽ được chia thành nhiều “lát cắt” ảo, mỗi lát cắt được thiết kế riêng biệt về băng thông, độ trễ và độ tin cậy. Điều này cho phép từng dịch vụ có thể sử dụng một đường truyền riêng, tối ưu theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Công nghệ này mở ra nhiều ứng dụng thực tế như: Nhà máy thông minh có mạng riêng để điều khiển dây chuyền sản xuất, cảng biển vận hành hàng nghìn camera giám sát cùng lúc, hay các dịch vụ công như cứu hỏa, cảnh sát, y tế có đường truyền ưu tiên trong tình huống khẩn cấp. Với người dùng cá nhân, công nghệ này giúp tăng độ chính xác và giảm độ trễ trong các hoạt động như điều khiển drone từ xa hay truyền hình trực tiếp.

Network API – Tăng tốc cho các dịch vụ số

Nền tảng kết nối thông minh giúp VNPT cá nhân hóa dịch vụ theo nhu cầu khách hàng trong kỷ nguyên số. (Nguồn: VNPT)

Network API cho phép khách hàng tương tác trực tiếp với mạng lưới VNPT để yêu cầu thiết lập chất lượng kết nối theo thời gian thực. Ví dụ, khách hàng VIP của dịch vụ MyTV có thể yêu cầu mạng ưu tiên đường truyền khi xem trận bóng đá hoặc phim chất lượng cao, đảm bảo trải nghiệm mượt mà, không giật lag.

Thay vì chỉ cung cấp băng thông đơn thuần, Network API giúp VNPT cung cấp các gói dịch vụ linh hoạt, đáp ứng nhu cầu riêng của từng đối tượng khách hàng.

Theo bà Rita Mokbel – Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam - việc VNPT tiên phong ứng dụng Network Slicing và Network API thể hiện tầm nhìn dài hạn và vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên số. Đây là cơ hội để ngành viễn thông Việt Nam đa dạng hóa mô hình dịch vụ, tối ưu hóa doanh thu và gia tăng giá trị từ hạ tầng mạng.

Ông Nguyễn Nam Long – Phó Tổng Giám đốc VNPT - khẳng định, việc thử nghiệm thành công hai công nghệ này sẽ giúp VNPT xây dựng hạ tầng mở, thông minh và linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà phát triển và tổ chức phát triển các sản phẩm, dịch vụ số vượt trội. Đây là bước đi thể hiện cam kết của VNPT trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các đối tác toàn cầu thúc đẩy hệ sinh thái số Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và có chiều sâu.