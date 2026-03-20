VioEdu - sân chơi thu hút hàng triệu học sinh và lỗ hổng trong khâu tổ chức thi

Những ngày gần đây, kỳ thi trực tuyến VioEdu trở thành tâm điểm chú ý khi Ban tổ chức phát hiện dấu hiệu thiếu nghiêm túc trong quá trình tổ chức thi ở một số phòng thi. Từ việc giám thị có biểu hiện nhắc bài hỗ trợ thí sinh, đến các cách thức lách quy định như cố tình đặt camera tạo “góc khuất” gian lận hay phát tán đề thi, dẫn đến việc hủy kết quả của nhiều phòng thi tại Hà Nội hôm 18/3.

VioEdu ra đời từ tháng 8/2019 với vai trò hệ thống học tập trực tuyến - trợ lý giáo dục thông minh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) do Tập đoàn FPT phát triển dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT, giúp cá nhân hóa việc học của mỗi em, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả học tập nhờ ứng dụng các công nghệ mới nhất như: trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, mô hình hóa kiến thức theo đồ thị và phương pháp học tập tương thích.

Trên nền tảng đó, hệ thống phát triển cuộc thi VioEdu ra đời vào tháng 1/2020 với tên gọi "Đấu trường Toán học VioEdu" - sân chơi giải Toán trên Internet miễn phí quen thuộc với hầu hết học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Sân chơi luôn thành công khi thu hút số lượng học sinh tham gia tăng dần qua mỗi tuần, với tổng số hơn 30 triệu lượt thi đấu. Sau đó, cuộc thi liên tục mở rộng cả về số lượng học sinh thi đấu lẫn mô hình tổ chức thi.

Từ giai đoạn đầu năm học 2019-2020, hệ thống học tập này ghi nhận khoảng 600.000 học sinh tham gia luyện tập thường xuyên, với hơn 17.000 trường học có học sinh sử dụng. Đây được xem là nền tảng ban đầu để hình thành các sân chơi học thuật trực tuyến.

Đến năm 2021, “Đấu trường Toán học VioEdu” thu hút hơn hơn 110.000 học sinh tham gia. Quy mô tiếp tục mở rộng rõ rệt trong các năm gần đây. Năm học 2023 - 2024, riêng tại TP.HCM có hơn 252.000 học sinh tham gia các vòng thi của VioEdu, từ cấp trường đến cấp thành phố.

Sau 5 năm triển khai, Đấu trường VioEdu trở thành một trong những sân chơi trực tuyến uy tín, với sự đồng hành của 30/34 Sở Giáo dục và Đào tạo, thu hút 3,5 triệu học sinh từ 34/34 tỉnh thành tham gia mỗi năm. Các cuộc thi ghi dấu ấn nhờ hạ tầng công nghệ mạnh, có thể tổ chức đồng thời cho hơn 200.000 học sinh trực tuyến hoặc thi tập trung với hàng nghìn thí sinh. Khảo sát cho thấy, có tới hơn 92% học sinh tự tin, yêu thích việc học hơn khi tham gia cuộc thi.

Sau hơn 5 năm triển khai, nền tảng VioEWdu thu hút gần 20 triệu người dùng, với khoảng 4 triệu học sinh tham gia mỗi năm. (Ảnh: VioEdu)

Một trong những yếu tố cốt lõi giúp VioEdu đạt quy mô lớn là cách tổ chức kỳ thi theo nhiều cấp độ liên thông. Một mùa thi VioEdu thường gồm 15 vòng, trong đó 12 vòng sơ loại thi trực tuyến tại nhà, tiếp theo là các vòng thi cấp trường, quận/huyện và tỉnh/thành phố. Mô hình này vừa tạo cơ hội cho số lượng lớn học sinh tham gia ngay từ đầu, vừa đảm bảo tính cạnh tranh và sàng lọc dần qua từng vòng. Thực tế cho thấy, từ hàng trăm nghìn học sinh ban đầu, chỉ một phần nhỏ được chọn vào các vòng cuối, nhưng tổng số người tham dự xuyên suốt vẫn duy trì ở mức cao.

Tổng hợp các yếu tố về số lượng người tham gia, độ phủ toàn quốc, mô hình tổ chức nhiều vòng và nền tảng công nghệ, VioEdu được đánh giá là một trong những kỳ thi trực tuyến quy mô lớn nhất hiện nay dành cho học sinh phổ thông tại Việt Nam. Sự phát triển này cũng phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục, khi các nền tảng trực tuyến ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cả học tập và đánh giá năng lực học sinh.

Từ nền tảng học toán trực tuyến, VioEdu phát triển thành hệ sinh thái vừa học vừa thi với quy mô hàng triệu học sinh. Sự kết hợp giữa công nghệ, mô hình tổ chức nhiều tầng và độ phủ toàn quốc là những yếu tố cốt lõi giúp kỳ thi này trở thành một trong những sân chơi học thuật lớn nhất dành cho học sinh phổ thông tại Việt Nam hiện nay.

Chính vì thế, việc phát hiện gian lận trong quá trình tổ chức thi VioEdu gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để nhìn rộng hơn vào cách thức tổ chức các kỳ thi trực tuyến trong trường học, khi quy mô ngày càng lớn song yêu cầu giám sát vẫn là thách thức.