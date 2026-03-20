Kazakhstan mong muốn củng cố hợp tác với Việt Nam sau khi thay đổi hiến pháp

Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam vừa tổ chức buổi gặp báo chí nhằm thông báo kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc thông qua Hiến pháp mới của quốc gia này. Đây được xem là sự kiện chính trị trọng đại nhất của quốc gia Trung Á trong hơn ba thập kỷ qua, đánh dấu sự chuyển mình sang một giai đoạn phát triển mới mà chính quyền và nhân dân Kazakhstan gọi là "Cộng hòa thứ hai".

Tại buổi gặp báo chí, Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh nói về tác động của những thay đổi hiến pháp đối với chính sách đối ngoại và quan hệ song phương với Việt Nam. Theo Đại sứ, Hiến pháp mới không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là nền tảng để củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh.

Về chính trị và đối ngoại, Đại sứ Kazakhstan cho rằng những thay đổi trong Hiến pháp mới đã đưa hệ thống của nước này xích lại gần Việt Nam. Mô hình “Nhà nước của nhân dân”, nơi quyền lực thuộc về người dân, có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Trong đối ngoại, Kazakhstan theo đuổi chính sách đa phương, tương đồng với cách tiếp cận linh hoạt của Việt Nam - làm bạn với tất cả các nước và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Về kinh tế, Đại sứ cho biết Kazakhstan coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị biến động, đặc biệt thông qua các dự án kết nối hạ tầng. Nổi bật là kế hoạch kết nối tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai với mạng lưới đường sắt Kazakhstan và Azerbaijan qua Trung Quốc. Đồng thời, nước này đã chấp thuận mở đường bay thẳng Hà Nội – Almaty từ nửa cuối năm 2026, giúp tăng khả năng kết nối sang châu Âu với chi phí cạnh tranh. Kazakhstan cũng mời Việt Nam sử dụng hệ thống “cảng cạn” tại biên giới với Trung Quốc làm điểm trung chuyển hàng hóa sang châu Âu, kèm theo các ưu đãi về thuế và thủ tục.

Về cơ chế hợp tác, hai bên dự kiến thành lập Hội đồng Kinh doanh - lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương - nhằm kết nối trực tiếp doanh nghiệp. Tháng 7/2026, Ủy ban liên chính phủ về thương mại sẽ họp với sự tham gia của nhiều bộ ngành, hướng tới ký kết Chương trình hợp tác chiến lược giai đoạn mới. Kazakhstan cũng đã triển khai cổng thông tin “Export BZ” để hỗ trợ quảng bá và kết nối sản phẩm Việt Nam với thị trường nước này.

Về giao lưu nhân dân, hiến pháp mới của Kazakhstan tạo điều kiện mở rộng giao lưu nhân dân, đặc biệt trong du lịch và giáo dục. Đồng thời, việc dịch và xuất bản nhiều đầu sách sang tiếng Việt cũng góp phần đưa hình ảnh và văn hóa Kazakhstan đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Đại sứ cho biết thêm, liên quan đến vấn đề an ninh năng lượng trong bối cảnh tình hình Trung Đông đầy biến động, Kazakhstan đang triển khai những biện pháp quyết liệt để bảo vệ nền kinh tế. Quốc gia này hiện đang xây dựng thêm các nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất sản phẩm từ dầu khí để thay vì chỉ xuất khẩu dầu thô, họ sẽ cung cấp ra thị trường các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như xăng, nhiên liệu hàng không và nhựa. Để giảm thiểu rủi ro từ sự biến động giá cả toàn cầu, Kazakhstan đang tích cực đa dạng hóa các tuyến đường vận tải, bao gồm việc kết nối tuyến đường sắt từ Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai qua Trung Quốc để đến Kazakhstan và Azerbaijan, từ đó mở lối sang châu Âu.

Tóm tắt về đợt thay đổi hiến pháp lần này, Đại sứ cho biết trọng tâm của cải cách là công thức "Tổng thống mạnh mẽ, Quốc hội có ảnh hưởng và Chính phủ trách nhiệm". Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 15/3/2026 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 73,12%. Kết quả cho thấy sự đồng thuận rất cao từ phía người dân khi có tới 87,15% số phiếu tán thành, tương đương với gần 8 triệu cử tri ủng hộ bản Hiến pháp mới.

Bên cạnh việc tái cấu trúc bộ máy nhà nước, Hiến pháp mới còn ưu tiên đặc biệt cho các lĩnh vực hiện đại hóa như chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Những thay đổi này dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo tiền đề để Kazakhstan hiện thực hóa mục tiêu đưa GDP đạt 450 tỷ USD vào năm 2029.