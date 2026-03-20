Tài xế trong vụ ồn ào với nhạc sỹ Minh Khang 'lộ' clip chở bệnh nhi miễn phí

Clip tài xế công nghệ không lấy tiền của cặp đôi có con đang cấp cứu. (Nguồn: NEU Confession)

Đã mấy ngày trôi qua nhưng vụ ồn ào liên quan đến một tài xế Grab và nhạc sỹ Minh Khang vẫn được cư dân mạng quan tâm bàn luận. Một clip được đăng lại cho thấy cách đây chưa lâu, người lái xe này từng miễn phí cuốc xe chở đôi vợ chồng trẻ đưa con đi bệnh viện cấp cứu. Chuyến xe diễn ra lúc 20h30 ngày 23/2, cặp đôi bế đứa trẻ đang sốt cố gửi tiền xe nhưng tài xế nhất quyết không nhận, còn nhắn nhủ: "Anh cho cháu, chỉ mong cháu mau khỏe".

Đoạn clip nhanh chóng nhận lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều dân mạng khen ngợi hành động hào phóng giúp người khi khó khăn của anh.

"Tiền bạc có thể kiếm lại được, nhưng tấm lòng cứu người lúc ngặt nghèo và lời chúc 'mong cháu mau khỏe' thực sự là liều thuốc quý giá nhất cho đôi vợ chồng trẻ lúc ấy"; "Cảm ơn anh vì một nghĩa cử quá đẹp, chúc anh luôn vững tay lái và gặp thật nhiều bình an trên mọi nẻo đường"; "Hành động của anh không chỉ giúp cháu bé kịp thời đến viện mà còn chia sẻ bớt khó khăn cùng gia đình"...

Mai Chi bình luận: "Đúng là của cho không bằng cách cho, nhìn cách anh nhất quyết không nhận tiền và chỉ quan tâm đến sức khỏe của cháu bé mới thấy cái tâm của anh sáng quá. Chuyến xe ấy có thể là chuyến xe ngắn nhưng lại chở đi hy vọng rất nhiều".

Minh Trang viết: "Trong lúc bối rối, lo lắng cho con, sự giúp đỡ kịp thời và hào hiệp của anh chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất cho hai bạn trẻ. Mong rằng những điều tốt đẹp này sẽ quay trở lại với anh gấp nhiều lần. Xã hội mình cần lắm những con người tốt bụng như anh để cuộc sống trở nên đáng yêu hơn".

Dân mạng xúc động với tấm lòng hào hiệp của anh tài xế. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng mong anh tài xế "ở hiền gặp lành", sớm thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực liên quan đến vụ lùm xùm vừa qua: "Thấy thương anh quá. Người tốt như anh chắc chắn sẽ được đền đáp, mong anh gặp nhiều may mắn vì cộng đồng vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ những hành động tử tế", "Hy vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, những khó khăn hiện tại chỉ là thử thách tạm thời. Mọi người đều nhìn thấy tấm lòng của anh qua clip trên, đó mới là giá trị thật sự mà không gì có thể thay thế được"...

Nhiều người động viên anh tài xế sớm ổn định sinh kế sau khi bị Grab khóa tài khoản vĩnh viễn vì đăng clip ghi lại cuốc xe chở nhạc sỹ Minh Khang, do quá bức xúc việc bị hành khách nổi tiếng này xúc phạm, đe dọa: "Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra anh ơi! Một người có tâm thế sẵn sàng cứu giúp cháu bé lúc nguy nan, coi trọng tình người hơn tiền bạc như anh thì ở đâu cũng sẽ được coi trọng".

Gia Bảo chia sẻ: "Đọc tin anh bị khóa tài khoản mà xót xa thật sự. Hy vọng sự việc sớm được nhìn nhận lại một cách công tâm. Trong thời gian này, mong anh giữ vững tinh thần, đừng nản lòng. Người có đức mặc sức mà ăn, sự tử tế của anh chắc chắn sẽ dẫn lối đến một công việc mới thuận lợi và bình an hơn".

Trước đó, một video gây xôn xao trên mạng xã hội ghi lại cảnh diễn ra trong chuyến xe Grab, một trong các hành khách (được cư dân mạng nhận ra là nhạc sỹ Minh Khang sau khi clip lan truyền) có những lời lẽ nặng nề, thậm chí văng tục với tài xế, khiến không khí cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Sau một hồi tranh cãi, ông yêu cầu tài xế dừng xe để xuống.

Sáng 18/3, nhạc sỹ Minh Khang lên tiếng trên Facabook, xác nhận vụ việc và xin lỗi, cho biết đã uống rượu và không kiểm soát được lời nói của mình, dẫn đến những phát ngôn "khiếm nhã và không đúng mực". Tuy nhiên, nhạc sỹ nêu quan điểm rằng đây vốn là câu chuyện riêng giữa ông và tài xế, đoạn video từ camera hành trình bị đăng công khai kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân và gia đình, nên ông đã phản ánh với nền tảng để bảo vệ quyền riêng tư.

Sau đó, tài xế trên bị Grab khóa tài khoản. Điều này khiến ưng dụng gọi xe công nghệ rơi vào tâm bão chỉ trích trên mạng xã hội và nhận 'bão" đánh giá 1 sao.