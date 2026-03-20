Khu Tây TP.HCM: Dòng tiền đổ về mạnh nhưng sức mua vẫn dồn vào trung tâm

Nhưng khi cần mua sắm, giải trí hay tận hưởng cuối tuần, nhiều người vẫn tìm về TP.HCM. Điều khu Tây còn thiếu lúc này không chỉ là nhà ở, mà là một “lõi sống” đủ mạnh để giữ sức mua ở lại.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án cao tốc lớn nhất phía Nam, dự kiến hoàn thành ngày 30/9/2026, liên kết hai vùng Đông và Tây Nam Bộ. Khi đi vào khai thác, lưu lượng phương tiện có thể đạt khoảng 55.000 lượt xe mỗi ngày, rút ngắn thời gian di chuyển từ Long An đến Đồng Nai xuống khoảng 90 phút và giảm chi phí vận chuyển container khoảng 20%.

Bến Lức đang nổi lên như một điểm tăng trưởng đáng chú ý ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Hạ tầng liên vùng được đẩy mạnh, công nghiệp - logistics mở rộng, dân cư dịch chuyển rõ nét hơn và mức độ quan tâm bất động sản cũng gia tăng.

Tuy nhiên, phía sau bức tranh tăng trưởng đó vẫn tồn tại một nghịch lý khá rõ: Khu Tây đang tạo ra việc làm, thu nhập và nhu cầu ở thực, nhưng phần chi tiêu cho mua sắm, giải trí và trải nghiệm chất lượng cao vẫn chưa thực sự ở lại địa phương.

Nói cách khác, nhiều người đã chọn khu Tây để ở, làm việc, kinh doanh và tích lũy tài sản. Nhưng khi cần một nơi để đi chơi cuối tuần, gặp gỡ bạn bè, đưa con đi dạo hay tận hưởng các dịch vụ tốt hơn, lựa chọn quen thuộc của họ vẫn là TP.HCM. Thu nhập có thể được tạo ra tại chỗ, nhưng sức mua giá trị cao vẫn đang chảy về những cực đô thị lớn hơn.

Động lực tăng trưởng đã hình thành

Sức mua tương lai của khu Tây không đến từ kỳ vọng mơ hồ. Nền kinh tế tạo thu nhập của khu vực này đã hình thành khá rõ.

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam, Long An hiện có 16 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 3.776,94 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 85,77%. Hệ thống logistics cũng ngày càng hoàn chỉnh với mạng lưới đường thủy nội địa dài 2.551 km và Cảng Quốc tế Long An có thể tiếp nhận tàu từ 30.000-50.000 DWT.

Những cấu phần này cho thấy Long An không còn là khu vực chỉ “ăn theo” TP.HCM. Ngược lại, tỉnh đang liên tục tạo ra việc làm, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng mới.

Riêng với Bến Lức, vai trò của khu vực này ngày càng rõ hơn khi vừa hưởng lợi từ dòng phát triển công nghiệp của Long An, vừa đóng vai trò cửa ngõ đón dòng dịch chuyển dân cư và hoạt động thương mại từ TP.HCM ra phía Tây.

Khi đô thị hóa bước sang bài toán chất lượng sống

Ở nhiều khu vực phát triển nhanh, giai đoạn đầu thường được dẫn dắt bởi hạ tầng, khu công nghiệp và nhu cầu nhà ở. Nhưng khi quy mô dân cư và thu nhập đạt đến một ngưỡng nhất định, thước đo phát triển bắt đầu chuyển sang chất lượng sống.

Một địa phương có thể tăng trưởng mạnh về sản xuất và bất động sản, nhưng nếu thiếu trung tâm mua sắm, giải trí, sự kiện, không gian cộng đồng và điểm đến cuối tuần, phần chi tiêu có giá trị cao hơn vẫn sẽ tiếp tục chảy sang nơi khác.

Vấn đề của khu Tây lúc này không còn là có tăng trưởng hay không, mà là giữ tăng trưởng ấy ở lại bằng cách nào. Giữ bằng hạ tầng tiêu dùng, bằng trải nghiệm và bằng những điểm đến đủ sức kéo dài thời gian lưu trú của cư dân.

Bài toán này càng trở nên rõ nét khi hạ tầng liên vùng bước vào giai đoạn tăng tốc. Bến Lức không chỉ là cửa ngõ phía Tây TP.HCM theo nghĩa địa lý, mà còn có cơ hội trở thành điểm giao thoa mạnh hơn giữa các dòng hàng hóa, dân cư và thương mại liên vùng.

Đây là giai đoạn một khu vực tăng trưởng nhanh phải bước tiếp từ “nơi ở” sang “nơi sống”.

Vị trí dự án Thanh Phú Centre Point.

Khi thị trường bắt đầu cần một “lõi sống” mới

Nếu nhìn ở góc độ thương mại hiện đại, khoảng trống này khá rõ. Theo Savills, tổng nguồn cung bán lẻ tại TP.HCM trong quý I/2025 đạt khoảng 1,6 triệu m² sàn với tỷ lệ lấp đầy lên tới 94%, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các tổ hợp mua sắm, dịch vụ và giải trí hiện đại.

Trong bối cảnh đó, các mô hình đô thị thương mại tích hợp bắt đầu có ý nghĩa lớn hơn câu chuyện bất động sản đơn thuần. Chúng đóng vai trò như một hạ tầng sống mới, giúp hoàn thiện phần còn thiếu của quá trình đô thị hóa.

Thanh Phú Centre Point (Dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú) được định hướng như một tâm điểm giao thương mới của khu Tây. Với tổ hợp Mega Mall, Flagship Mall, Strip Mall, công viên trung tâm 8 ha, hồ sinh thái 3,8 ha và không gian sự kiện sức chứa tới 10.000 người, dự án hướng tới hình thành một điểm đến có khả năng hút dòng người, giữ nhịp tiêu dùng và kích hoạt các hoạt động thương mại, dịch vụ, giải trí ngay tại chỗ. Nếu hạ tầng tạo ra kết nối, thì những cấu phần này chính là nền tảng để Thanh Phú Centre Point trở thành nơi giao thương gặp gỡ, nơi sức mua được giữ lại và nơi một trung tâm sống mới bắt đầu hình thành.

Lợi thế của dự án còn nằm ở vị trí kết nối với các trục giao thông lớn như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, DT830C, Vành đai 3 và Vành đai 4. Khi hạ tầng liên vùng tiếp tục hoàn thiện, một điểm đến nằm tại nút giao của nhiều dòng dân cư và thương mại sẽ có điều kiện trở thành tâm điểm nhịp sống mới của cả khu vực.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của khu Tây TP.HCM không còn chỉ là bất động sản tăng trưởng ra sao. Câu hỏi lớn hơn là liệu khu vực này đã đủ điều kiện để giữ lại dòng tiền, sức mua và thời gian của chính cư dân mình hay chưa. Trong giai đoạn mới, những dự án có khả năng hoàn thiện “lõi sống” còn thiếu sẽ là mảnh ghép quan trọng để khu Tây chuyển từ tăng trưởng nhanh sang phát triển thực chất.