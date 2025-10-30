Vietlott 31/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 31/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 31/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 31/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 31/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 31/10 - Xổ số Mega 6/45 31/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 31/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 31/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Kết quả Vietlott Mega 6/45 được quay thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và cập nhật nhanh chóng.

- Trong trường hợp thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng hoặc các điểm bán hàng chính thức để đảm bảo người chơi kịp thời nắm bắt.

- Với hệ thống quay số tự động hiện đại và giám sát chặt chẽ, Mega 6/45 mang đến sự minh bạch, công bằng và uy tín tuyệt đối trong mỗi kỳ quay thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Chỉ những vé Mega 6/45 do Vietlott phát hành hợp lệ và có bộ số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng mới được chấp nhận trả thưởng.

- Người chơi cần mua vé trước thời điểm quay số ít nhất 15 phút; vé mua sau thời gian này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng kéo dài 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời gian trên, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với giải thưởng Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đổi thưởng trực tiếp tại đại lý hoặc điểm bán Vietlott, nhanh gọn và thuận tiện.

- Giải từ 10 tỷ đồng trở lên sẽ được nhận tại trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott, nơi có quy trình bảo mật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

- Vietlott luôn thực hiện chi trả minh bạch, đúng quy định, mang đến sự tin cậy và quyền lợi tối đa cho người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm bị cấm theo quy định pháp luật.

- Giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam (VND), tuân thủ đúng các quy định tài chính của Nhà nước.

- Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần nhập thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền nhận thưởng hợp pháp.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 31/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.