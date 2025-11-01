Vietlott 1/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 1/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 1/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 1/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 1/11 - Xổ số Power 6/55 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/11/2025 - Vietlott Power 6/55 1/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 30/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/10/2025

- Vietlott 28/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/10/2025

- Vietlott 25/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/10/2025

- Vietlott 23/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 23/10/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những sản phẩm xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi đơn giản và giá trị giải Jackpot có thể lên đến hàng chục tỷ đồng, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho mọi người.

- Kỳ quay số mở thưởng Power 6/55 diễn ra vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần. Toàn bộ quá trình được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng tuyệt đối.

- Nếu có sự thay đổi về lịch quay số, Vietlott sẽ thông báo chính thức trên website, ứng dụng di động và tại các điểm bán hàng ủy quyền, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt thông tin kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi Power 6/55 cần chú ý rằng thời hạn nhận thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị và mọi khiếu nại liên quan sẽ không được giải quyết.

- Vé trúng thưởng hợp lệ phải còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Người trúng có thể đến nhận thưởng trực tiếp tại các điểm bán hàng hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott trên toàn quốc.

- Để đảm bảo đối chiếu kết quả chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay số kết thúc rồi mới kiểm tra vé và làm thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra và xác nhận vé trúng thưởng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thực hiện trao thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi ngờ gian lận, Vietlott sẽ tạm dừng việc chi trả cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Giải Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 số, với giá khởi điểm 30 tỷ đồng và giá trị sẽ cộng dồn qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Giải Jackpot 2 trao cho vé trúng 5 số + 1 số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng được tích lũy giống Jackpot 1.

- Các giải phụ khác gồm: trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng, 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng. Nếu trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải cao nhất; trường hợp nhiều người trúng Jackpot, phần thưởng được chia đều.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 1/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.