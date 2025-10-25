Vianco kiến tạo trải nghiệm ánh sáng công nghệ cao tại Siêu hội chợ Mùa thu 2025

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Hội chợ công nghiệp, thương mại và hàng tiêu dùng quốc gia (VIEE 2025) diễn ra từ ngày 25/10, Tập đoàn Vianco sẽ chính thức ra mắt không gian triển lãm quy mô hơn 200m² tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC).

Không chỉ trưng bày sản phẩm, Vianco đầu tư kiến tạo một điểm đến trải nghiệm “đa giác quan”, ứng dụng công nghệ để khách hàng trực tiếp kiểm chứng chất lượng và hiệu quả của các giải pháp chiếu sáng hiện đại.

Góp mặt tại sự kiện với vị thế là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu quốc gia, Tập đoàn Vianco cho thấy tầm nhìn khác biệt khi không chỉ tham gia trưng bày sản phẩm, mà còn kiến tạo "điểm đến trải nghiệm" độc đáo, được đầu tư kỹ lưỡng từ vị trí, thiết kế cho đến các hoạt động tương tác.

Tọa lạc tại vị trí "vàng" ngay gần cổng chính của Sảnh H4 thuộc phân khu "Thu Gia Đình", không gian của Vianco nổi bật với quy mô hơn 200m² và thiết kế 4 mặt tiền bằng kính trong suốt.

Với thông điệp "Không chỉ nhìn, hãy trải nghiệm", Vianco biến toàn bộ không gian 200m² thành một tổ hợp đa chức năng, nơi công nghệ và sản phẩm hòa quyện để mang đến cho khách hàng những cảm nhận chân thực nhất.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất là khu Kỹ thuật "Mắt Thấy Tin Ngay". Tại đây, Vianco bố trí các thiết bị đo lường chuyên dụng, cho phép khách hàng trực tiếp so sánh hiệu quả tiết kiệm điện, cường độ sáng và chỉ số hoàn màu (CRI) của đèn LED Vianco so với các sản phẩm thông thường trên thị trường. Đây là một bước đi táo bạo, thể hiện sự tự tin vào chất lượng sản phẩm và cam kết minh bạch hóa thông số kỹ thuật đến người tiêu dùng cuối.

Nhân dịp tham gia sự kiện, Vianco chính thức khởi động chiến dịch khuyến mại lớn nhất trong lịch sử của hãng với tên gọi "Ngời sáng tinh thần Việt Nam", có tổng giá trị ưu đãi lên đến hơn 5,5 tỷ đồng. Cụ thể:

Trợ giá 50% toàn bộ sản phẩm: Lần đầu tiên, Vianco áp dụng mức giảm giá sâu 50% cho tất cả sản phẩm được bán trực tiếp tại hội chợ.

10.000 quà tặng miễn phí: Khách hàng khi ghé thăm không gian Vianco sẽ có cơ hội nhận 1 trong 10.000 bóng đèn LED Trụ Kim Cương công suất cao như một lời tri ân.

Lễ hội giải trí & Bốc thăm may mắn: Các hoạt động tương tác như phi tiêu, golf mini cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng với hàng trăm phần quà giá trị được tổ chức liên tục mỗi ngày.

Sự đầu tư nghiêm túc và chiến lược tiếp cận lấy trải nghiệm công nghệ làm trọng tâm đã khẳng định vị thế tiên phong của Vianco. Gian hàng của Vianco không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là một không gian khám phá công nghệ ánh sáng, hứa hẹn trở thành một trong những tâm điểm hấp dẫn nhất tại Siêu hội chợ Mùa Thu 2025.