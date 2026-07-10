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Vì sao Sudan sở hữu 'núi vàng' khổng lồ, vẫn chìm trong nghèo đói?
(VTC News) -
Bất chấp sở hữu "núi vàng" khổng lồ cùng các nguồn đầu tư nước ngoài nhưng Sudan vẫn chìm trong nghèo đói.
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