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Vì sao Sudan sở hữu 'núi vàng' khổng lồ, vẫn chìm trong nghèo đói?

(VTC News) -

Bất chấp sở hữu "núi vàng" khổng lồ cùng các nguồn đầu tư nước ngoài nhưng Sudan vẫn chìm trong nghèo đói.

VTC News
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