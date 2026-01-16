Vì sao Sơn La dừng phương án thi tổ hợp 6 môn vào lớp 10?

(VTC News) -

Theo Sở GD&ĐT Sơn La, khi lấy ý kiến các cơ sở giáo dục và phụ huynh, đa số đánh giá việc thi theo tổ hợp là cần thiết, phù hợp xu hướng đánh giá năng lực học sinh toàn diện, hạn chế tình trạng học tủ, học lệch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chưa nên áp dụng ngay trong năm nay vì giáo viên và học sinh cần thêm thời gian chuẩn bị về tâm lý, phương pháp dạy học và ôn tập.

Trên cơ sở đó, Sở nhận định phương án tổ chức thi tổ hợp ở thời điểm hiện tại “chưa phù hợp” và quyết định chưa tham mưu UBND tỉnh lựa chọn môn thi thứ ba. Các trường được yêu cầu tiếp tục tổ chức dạy học đồng đều các môn theo chương trình.

Trước đó, phương án dự kiến của Sơn La thu hút sự quan tâm khi đề xuất, ngoài hai môn bắt buộc Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ làm một bài thi tổ hợp gồm ba nhóm môn: Lịch sử – Địa lý; Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Tiếng Anh. Bài thi dự kiến có 80 câu trắc nghiệm trong 90 phút, mỗi phân môn Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học gồm 10 câu, riêng Tiếng Anh 30 câu, mỗi câu đúng được 0,125 điểm.

Sở GD&ĐT Sơn La quyết định dừng phương án thi tổ hợp 6 môn vào lớp 10. (Ảnh minh hoạ)

Sở GD&ĐT Sơn La từng đánh giá bài thi tổ hợp giúp kỳ thi ổn định, tránh thay đổi môn thi hàng năm, buộc học sinh học đều và chuẩn bị từ sớm, đồng thời phù hợp xu hướng chuyển từ đánh giá nặng về ghi nhớ kiến thức sang đánh giá năng lực tổng hợp, diện rộng.

Theo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT, từ năm 2025, các địa phương có thể lựa chọn hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp khi tuyển sinh vào lớp 10.

Với hình thức thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Ngữ văn và môn thứ ba hoặc bài thi tổ hợp, do Sở GD&ĐT lựa chọn trong các môn được đánh giá bằng điểm số như Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học. Các địa phương không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp và phải công bố môn thi thứ ba trước ngày 31/3 hằng năm.

Đến nay, một số tỉnh, thành đã công bố môn thi thứ ba vào lớp 10, trong đó TP.HCM, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa chọn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh), còn Tuyên Quang chọn Khoa học tự nhiên.