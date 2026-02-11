Vạn Xuân Incons & Vạn Xuân Property khai trương văn phòng mới

(VTC News) -

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển dài hạn của cả 2 Công ty.

Vạn Xuân Incons và Vạn Xuân Property chính thức khai trương văn phòng làm việc mới tại Tổ hợp Nhà mẫu và Văn phòng Vạn Xuân (khu vực cổng chào Bình Dương cũ).

Lễ khai trương có sự tham dự và chúc mừng của Ban lãnh đạo Tập đoàn Vạn Xuân, đại diện các công ty thành viên, các đối tác và khách mời. Theo đại diện doanh nghiệp, không gian làm việc mới được bài trí hiện đại, tối ưu công năng vận hành và mang đến sự thoải mái cho cán bộ nhân viên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công việc của đội ngũ trong thời gian tới.

Vạn Xuân Incons - không ngừng nâng cao năng lực nhà thầu & đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh bất động sản

Là 1 trong 3 Công ty thành viên chủ lực thuộc Hệ sinh thái Vạn Xuân Group, Vạn Xuân Incons không chỉ là nhà thầu uy tín tham gia nhiều công trình xây dựng từ thấp tầng đến cao tầng mà còn tập trung đầu tư, xây dựng và kinh doanh các sản phẩm bất động sản thấp tầng tại TP.HCM.

Trong năm 2025, Vạn Xuân Incons đã đầu tư 4 quỹ đất để triển khai xây dựng và kinh doanh các khu nhà phố liền kề gồm: Riverview Home Sông Ông Đụng, VXC Homes TL 27, VXC Homes TL 39, VXC Homes TX 43; Đồng thời, tham gia xây dựng và hoàn thành 2 khu nhà mẫu kịp thời phục vụ công tác kinh doanh gồm: Nhà mẫu Happy One Sora và Nhà điều hành trung tâm Happy One.

Sau nhiều năm liên tục phát triển, đầu tháng 1/2026 vừa qua Vạn Xuân Incons cũng đã chính thức trở thành nhà thầu hoàn thiện - Dự án Happy One Sora. Song song đó, đơn vị cũng liên tục tìm kiếm các quỹ đất mới, quy mô vừa phải nhằm triển khai các dự án nhà ở thấp tầng, đặc biệt tại khu Bắc và Đông Bắc TP.HCM.

Với mục tiêu định hướng bức tốc trong năm 2026, việc khai trương văn phòng mới của Vạn Xuân Incons là nhu cầu tất yếu và phù hợp với xu hướng phát triển văn phòng hiện đại.

Ban Điều hành 2 công ty thành viên Vạn Xuân Incons & Vạn Xuân Property tại sự kiện khai trương văn phòng mới.

Văn phòng mới khang trang không chỉ mang đến sự mới mẻ, mà còn tạo động lực lớn cho toàn đội ngũ Vạn Xuân Incons trước khi bước vào một năm 2026 với nhiều hạng mục công việc trọng điểm.

Vạn Xuân Property - tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị sở hữu, quản lý và khai thác tài sản cho thuê của Vạn Xuân Group

Nếu thế mạnh của Vạn Xuân Incons là lĩnh vực xây dựng, thì Vạn Xuân Property đã thực hiện tốt định hướng là đơn vị sở hữu và quản lý, khai thác tài sản cho thuê của Vạn Xuân Group.

Với định hướng đúng đắn trong việc quy hoạch bộ máy và thúc đẩy phát triển năng lực của từng cán bộ nhân viên, bên cạnh đội ngũ nhân sự nòng cốt, Vạn Xuân Property cũng duy trì tốt mạng lưới cộng tác viên, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu chi phí vận hành.

Do đó, vị trí văn phòng mới ngay tại tâm điểm khu Đông Bắc, dễ dàng kết nối trung tâm TP.HCM cũng như đến các dự án của Vạn Xuân Group gồm: Happy One Phú Hòa, Happy One Premier, Happy One Central, Happy One Sora, Happy One Mori… và các dự án chuẩn bị được Vạn Xuân Group triển khai, đã tạo điều kiện quan trọng cho Vạn Xuân Property trong việc tiếp tục khẳng định vai trò, nhiệm vụ của mình.

Đặc biệt hơn nữa, theo định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, Vạn Xuân Property sẽ chuyển mình sang lĩnh vực dịch vụ văn phòng và lưu trú, như vậy văn phòng ở vị trí trung tâm sẽ tạo động lực rất lớn cho đơn vị.

Văn phòng nhiều mảng xanh, bố trí theo hướng mở tạo cảm hứng cho cán bộ nhân viên.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và chọn lọc, việc chủ động hoàn thiện bộ máy, nâng cao sức mạnh nội lực được xem là chiến lược dài hạn giúp các Công ty thành viên của Vạn Xuân Group duy trì sự ổn định, củng cố nền tảng chuẩn bị cho sự tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Sự kiện khai trương được xem là thúc đẩy công tác vận hành phát triển phù hợp nhu cầu, định hướng phục vụ tốt mục tiêu trọng tâm: nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác và thị trường trong những năm tới.