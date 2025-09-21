Từ bao đời nay, lễ cúng mùng 1 đầu tháng đã trở thành truyền thống quý báu, thể hiện sự kính trọng, biết ơn và gắn kết giữa con cháu với ông bà tổ tiên. Đây cũng là dịp để ta tạm gác lại những bộn bề cuộc sống, dành thời gian suy ngẫm và hướng tâm về nguồn cội, vun đắp những giá trị tinh thần thiêng liêng của gia đình.

Mâm cúng được chuẩn bị với tất cả tâm huyết và sự chu đáo, không chỉ là sự đầy đủ các lễ vật mà còn chứa đựng ước nguyện chân thành về một khởi đầu mới tràn đầy hy vọng.

Mâm lễ chay thường nhẹ nhàng, thanh tịnh với hoa tươi, hương thơm, nước trong, rượu trắng, bánh kẹo cùng trái cây tươi ngon tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh tao và thuần khiết trong lòng thành.

Đối với những gia đình ưa chuộng mâm lễ mặn, sự chu đáo được thể hiện qua các món ăn truyền thống như gà luộc, thịt heo, xôi thơm, hòa quyện cùng hương hoa và rượu trắng là một biểu tượng của sự sung túc, ấm no và hòa thuận trong gia đình.

Dù là mâm cúng chay hay mặn, điều quan trọng nhất là tấm lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc mà mỗi gia chủ dành cho tổ tiên và thần linh, nguyện cầu cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình trong tháng mới.

Văn khấn mùng 1 tháng 8 năm Ất Tỵ cúng thần linh và gia tiên

Văn khấn cúng Thần linh và Thổ công mùng 1 tháng 8 năm Ất Tỵ

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin chân thành kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin chân thành kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con xin chân thành kính lạy ngài Đông Thần Quân. Con xin chân thành kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch. Con xin chân thành kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

Con xin chân thành kính lạy ngài Tiền hậu, Địa chủ, Tài thần. Con xin chân thành kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là mùng 1 tháng 8 năm Ất Tỵ, gia chủ (chúng) con đã sửa soạn hương hoa, trà, quả, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án. Gia chủ (chúng) con xin chân thành kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, ngài Bản gia Thổ địa, ​Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Con xin các ngài lắng nghe lời mời xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ chúng con sức khỏe dồi dào, mọi điều đều được như ý, tâm đạo khai mở.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc thành tâm, trước án kính lễ, xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn cúng gia tiên mùng 1 tháng 8 năm Ất Tỵ

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con xin chân thành kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin chân thành kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con xin chân thành kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần. Con xin chân thành kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Gia chủ (chúng) con là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là mùng 1 tháng 8 năm Ất Tỵ, gia chủ (chúng) con nhờ ơn Trời Đất, cù lao tiên tổ, chư vị Tôn thần, thành tâm sắm lễ, hương, quả, hoa trà thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con chân thành kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, Bản gia Táo quân, Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch.

Xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành của con, thụ hưởng lễ vật. Gia chủ chúng con xin chân thành kính mời các cụ Tổ tỷ, Tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về chứng giám cho lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Gia chủ (chúng) con xin kính mời các ngài Tiền chủ, Hậu chủ đang ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai âm hưởng phù hộ độ trì chúng con gia đình bình an, mọi sự như ý nguyện. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, xin các vị phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!