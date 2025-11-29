Vận động viên Việt Nam hóa người mẫu trước ngày dự SEA Games 33

Sáng 29/11, Tập đoàn Thể thao Động Lực chính thức ra mắt Bộ sưu tập RISE BEYOND - Trang phục chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Tại buổi lễ, một loạt vận động viên như Đinh Phương Thành, Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thanh Hải (bóng chuyền),...hóa thân thành người mẫu.

Các vận động viên có màn đi catwalk cùng phong thái trình diễn, biểu cảm tự tin không thua gì người mẫu chuyên nghiệp. Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam, các đồng đội, đông đảo người hâm mộ ở khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đều bất ngờ và phấn khích với màn trình diễn này.

Thùy Linh (giữa) đi catwalk đầy tự tin.

Đoàn thể thao Việt Nam đã ghi dấu bằng nhiều thành tích đáng nhớ trên các đấu trường quốc tế. Trong hành trình đó, Jogarbola nhiều năm tham gia đồng hành cùng các đội tuyển, từ quá trình tập luyện đến khi bước vào những giải đấu lớn.

Với bộ sưu tập mới hướng đến SEA Games 33, thương hiệu hướng tới việc xây dựng trang phục thi đấu không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn mà còn thể hiện câu chuyện và giá trị tinh thần qua từng chi tiết thiết kế.

Trang phục của Đoàn thể thao Việt Nam lấy cảm hứng từ hình ảnh bầu trời đêm, nơi các dải sáng, pháo hoa và những vệt sao băng tượng trưng cho khoảnh khắc bùng nổ của vận động viên sau quá trình rèn luyện âm thầm.

Màu đỏ được chọn làm tông chủ đạo, gợi liên tưởng đến sắc màu quốc kỳ và tinh thần chiến đấu. Màu trắng vốn gắn với các dấu mốc chói sáng của bóng đá Việt Nam như AFF Cup 2008 hay Huy chương vàng SEA Games 30 - lần đầu xuất hiện trong bộ trang phục thi đấu chính thức, như một cách nhắc lại những cột mốc quan trọng. Bên cạnh đó, sắc xanh được đưa vào như điểm nhấn mới, đại diện cho sự bình ổn, hy vọng và năng lượng tái tạo.

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam có 1.165 thành viên tham gia tranh tài 47 môn và phân môn với mục tiêu phấn đấu đoạt khoảng 90 đến 110 HCV và nằm trong nhóm dẫn đầu. Năm nay, Cục Thể dục thể thao đánh giá rằng thành tích của SEA Games cần gắn với sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà. Do đó, thành tích ở một số môn Olympic được chú trọng đặc biệt thay vì chỉ chạy đua tổng số huy chương.

Trong các kỳ SEA Games gần nhất trên sân nhà và tại Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam đều kết thúc đại hội với vị trí nhất toàn đoàn.