Thủ tướng giao 3 nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33

(VTC News) -

Buổi lễ được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ, vinh dự đón Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng các lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên và vận động viên Việt Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên gồm: 1 Trưởng đoàn; 3 Phó Trưởng đoàn; 69 cán bộ và nhân viên y tế; 44 lãnh đội; 16 chuyên gia; 191 huấn luyện viên; 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn.

Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games 33.

Đây là lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và thể hiện quyết tâm cao trong nhiệm vụ thi đấu tại Đại hội.

Trên cơ sở đánh giá chuyên môn và kết quả huấn luyện, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 huy chương vàng, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: "Thể thao Việt Nam trong thời gian qua, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt nhiều thành tựu quan trọng; không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, mà còn thể hiện tài năng xuất sắc, ý chí sắt đá, nghị lực bền bỉ, bản lĩnh kiên cường, nỗ lực vươn lên và khẳng định hình ảnh một Việt Nam hội nhập, văn minh, tự tin sánh vai với bạn bè khu vực và thế giới.

Vừa qua, tại nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên, đồng bào ta phải gánh chịu mưa bão, lũ lụt, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng toàn dân ta nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, nỗ lực giảm tối đa thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tinh thần kiên cường ấy, niềm tự hào ấy vốn chảy trong “huyết quản” của các thế hệ người Việt Nam ta, cũng chính là sức mạnh, nguồn động viên to lớn đối Đoàn thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên khi bước vào SEA Games 33".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng nhấn mạnh, SEA Games vừa là đấu trường thể thao lớn nhất khu vực, nơi các vận động hàng đầu các nước tham gia tranh tài; vừa là ngày hội chung thể hiện phẩm chất, ý chí và tinh thần của các dân tộc, góp phần tăng cường sự gắn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp trong ASEAN. Trong nhiều năm qua, các kỳ SEA Games ngày càng khẳng định là sân chơi thể thao uy tín, chất lượng và thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Đoàn thể thao Việt Nam đến với SEA Games 2025 lần này vừa có mục tiêu đạt thành tích cao, vừa mang theo sứ mệnh lớn - thể hiện sự trưởng thành của Thể thao Việt Nam, thể hiện hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, thân thiện, kỷ cương và giàu khát vọng; khẳng định tầm vóc, vị thế và uy tín của đất nước.

Cũng tại lễ xuất quân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ VHTDTT chỉ đạo Đoàn thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên tập trung quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, từng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm để “thi đấu hết mình, vượt lên chính mình”. Hãy xem mỗi cuộc đấu, ván đấu là một trận chung kết. Thi đấu với nỗ lực lớn nhất, quyết tâm cao nhất, phá vỡ kỷ lục cá nhân mình, hướng tới những kỷ lục khu vực.

Thứ hai, đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và nét đẹp của văn hóa Việt Nam: Thi đấu quyết liệt, bằng sự trung thực, cao thượng, nhưng tuyệt đối tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài và tôn trọng khán giả. Từng thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam phải thể hiện vai trò của “đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam nhân ái, hòa hiếu, trí tuệ và văn minh, góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước Đông Nam Á.

Thứ ba, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật: Toàn Đoàn cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tác phong chuẩn mực; đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; chấp hành nghiêm luật thi đấu và chuẩn mực quốc tế; giữ vững nếp sống văn minh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, an ninh trong suốt thời gian dự Đại hội.

"Chúng ta tin tưởng rằng Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam, khí phách Việt Nam, thi đấu quả cảm, chiến thắng vẻ vang, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, góp phần tạo dựng khí thế, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nỗ lực phấn đấu cao nhất, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chúc Đoàn Thể thao Việt Nam “Khỏe để chiến thắng - Quyết tâm để thành công - Vẻ vang trong mỗi chiến tích”!", Thủ tướng chia sẻ.