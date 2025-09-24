Va chạm với xe bồn, 2 người phụ nữ tử vong

(VTC News) -

Khoảng 8h30 sáng 24/9, trên địa bàn phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn. Xe bồn BKS 37H-071.64 va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển, chở theo người ngồi sau.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm khiến cả hai nạn nhân ngã xuống đường và bị xe bồn cán qua, tử vong tại chỗ. Một trong hai nạn nhân được xác định là chị N.T.D. (SN 1975, trú xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An).

Theo ghi nhận, vị trí tai nạn nằm ngay lối mở qua đường sắt Bắc – Nam, không có vật cản che khuất tầm nhìn. Một nhân chứng cho hay: “Khi xe bồn từ Quốc lộ 1A rẽ qua đường sắt thì va chạm với xe máy đi cùng chiều. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến hai người phụ nữ không kịp tránh”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.