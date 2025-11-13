(VTC News) -

Tác dụng của nước mía với sức khoẻ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngoc Vân cho biết, nước mía không chỉ là thức uống giải khát thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Thành phần dinh dưỡng của nước mía bao gồm:

Đường tự nhiên (sucrose, fructose, glucose): Cung cấp năng lượng nhanh cho cơ thể.

Vitamin và khoáng chất: Như vitamin B, vitamin C, kali, sắt, magie và canxi.

Chất chống oxy hóa: Như flavonoid và các hợp chất phenolic giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào.

Dưới đây là một số công dụng nổi bật của nước mía:

- Cung cấp năng lượng nhanh chóng

Với hàm lượng đường tự nhiên cao, chủ yếu là sucrose, fructose và glucose, nước mía là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau hoạt động thể chất hoặc khi cảm thấy mệt mỏi.

- Hỗ trợ chức năng gan

Chất chống oxy hóa (Polyphenol và Flavonoid) cùng với lượng đường glucose cao có trong nước mía giúp bảo vệ, hỗ trợ chức năng gan, thanh lọc độc tố và giảm gánh nặng cho gan.

Mía là thức uống lành mạnh tốt cho sức khoẻ nhưng không nên lạm dụng

- Tăng cường hệ miễn dịch

Với các chất chống oxy hóa như flavonoid và polyphenol, nước mía giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

- Hỗ trợ tiêu hóa

Trong nước mía có chứa kali giúp cân bằng độ pH trong dạ dày, hỗ trợ quá trình tiết dịch vị tiêu hóa và góp phần giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

- Làm đẹp da

Nhờ chứa axit alpha hydroxy, đặc biệt là axit glycolic, nước mía giúp làm sạch da, giảm mụn trứng cá và làm mờ vết thâm, mang lại làn da sáng khỏe.

- Lợi tiểu

Nước mía có tính lợi tiểu, giúp loại bỏ độc tố và ngăn ngừa sỏi thận.

Uống nước mía mỗi ngày có tốt không?

Mía có nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng bạn cũng không nên dùng quá nhiều. Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Webmd cho biết, cũng như các loại đường bổ sung khác, tiêu thụ mía quá thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Theo một nghiên cứu công bố trên JAMA, những người nhận trung bình 20% lượng calo mỗi ngày từ đường có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn 38% so với những người nhận 8% calo từ đường.

Chế độ ăn nhiều đường cũng liên quan đến nguy cơ bị huyết áp cao, bệnh tiểu đường, mức cholesterol cao, gan nhiễm mỡ và tăng cân.

Ngoài ra, không có thông tin về việc sử dụng mía an toàn với phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Do đó, thai phụ nên tránh ăn mía hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh các mối nguy hiểm.