(VTC News) -

Thời điểm không nên uống nước mía

Nước mía là thức uống giải khát tuyệt vời, được nhiều người yêu thích bởi hương vị ngọt mát tự nhiên và khả năng xua tan cơn khát tức thì, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, có những thời điểm không nên uống nước mía mà không phải ai cũng biết, thậm chí còn có thể gây hại cho sức khỏe.

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Hindustan Times chỉ ra 4 thời điểm không nên uống nước mía dưới đây bạn cần lưu ý:

Không nên uống nước mía khi đói bụng

Việc uống nước mía khi bụng rỗng có thể gây ảnh hưởng không tốt đến dạ dày. Nước mía chứa lượng đường cao, khi đi vào cơ thể lúc đói sẽ khiến đường huyết tăng đột ngột, có thể gây ra cảm giác cồn cào, khó chịu, thậm chí là chóng mặt, say xẩm ở một số người nhạy cảm. Tốt nhất, hãy ăn nhẹ một chút gì đó trước khi thưởng thức ly nước mía mát lạnh.

Không nên uống nước mía vào sáng sớm

Sau một đêm dài không ăn uống, cơ thể đang ở trạng thái nhạy cảm. Việc nạp một lượng lớn đường từ nước mía vào sáng sớm có thể làm đường huyết tăng nhanh, gây sốc insulin, không tốt cho tuyến tụy, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Uống nước mía vào buổi sáng sớm khi cơ thể còn "lạnh" có thể gây cảm giác lạnh bụng, khó chịu, đặc biệt đối với những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc đang có vấn đề về dạ dày. Mặc dù nước mía có năng lượng nhưng nó không cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho bữa sáng như protein, chất xơ.

Nước mía tốt cho sức khoẻ nhưng không phải uống lúc nào cũng tốt

Không nên uống nước mía vào buổi tối

Nước mía chứa lượng đường tự nhiên rất cao (sucrose). Khi bạn uống vào buổi tối, cơ thể ít vận động hơn, lượng đường dư thừa này có thể không được đốt cháy hết và dễ dàng chuyển hóa thành chất béo, dẫn đến tăng cân. Lượng đường cao trong nước mía có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng, sau đó giảm xuống, gây cảm giác đói hoặc khó chịu vào ban đêm, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Mặc dù nước mía dễ uống, nhưng với lượng đường và các chất dinh dưỡng khác, nó có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu nếu uống quá nhiều vào buổi tối, đặc biệt là trước khi đi ngủ. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc tiểu đường, uống nước mía vào buổi tối là điều cần tránh tuyệt đối vì nó có thể làm đường huyết tăng vọt.

Khi đang dùng thuốc điều trị bệnh

Đối với những người đang phải uống thuốc để điều trị bệnh, đặc biệt là các loại thuốc liên quan đến đông máu (như aspirin), thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs), hay thuốc bổ sung sắt, việc uống nước mía cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Nước mía chứa nhiều policosanol, một chất có thể ức chế quá trình hình thành cục máu đông, làm tăng nguy cơ chảy máu nếu dùng chung với các thuốc chống đông máu. Ngoài ra, nước mía cũng có thể làm giảm tác dụng của một số loại thuốc. Nếu bạn đang trong quá trình điều trị, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định uống nước mía để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Những điều cần lưu ý khi uống nước mía

Ngoài những thời điểm không nên uống nước mía thì bạn cũng cần phải uống nước mía đúng cách để không gây hại cho sức khoẻ.

Theo Time of India dưới đây là 3 điều không nên làm khi uống nước mía:

Không thêm đường vào nước mía

Nước mía vốn đã ngọt, nên việc thêm đường, mật ong hoặc các loại trái cây ngọt như xoài có thể làm tăng lượng đường khi cơ thể hấp thụ. Điều này có thể dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều calo và lượng đường trong máu tăng nhanh.

Vì vậy, hãy uống nước mía nguyên chất hoặc bạn có thể xay chung với bạc hà hoặc chanh để thêm hương vị, cũng như giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, việc thêm bạc hà hoặc chanh sẽ tạo ra hương vị sảng khoái mà không cần thêm đường.

Nếu tiêu thụ nước mía thường xuyên, hãy đảm bảo rằng bạn cũng tham gia vào các hoạt động như đi bộ, yoga hoặc một bài tập nhanh để loại bỏ lượng calo dư thừa. Bên cạnh đó, hãy uống nhiều nước và ăn một chế độ ăn uống cân bằng để giảm thiểu tác động tổng thể của đường lên cơ thể bạn.

Không uống quá nhiều

Trong 200ml nước mía có khoảng 43g đường, có thể vượt quá giới hạn tiêu thụ đường của một người hàng ngày. Do đó, khuyến cáo nên tiêu thụ 100ml hoặc nửa cốc mỗi ngày.

Uống nước mía với lượng vừa phải sẽ không gây ra tình trạng đường huyết tăng đột biến hoặc tăng cân không mong muốn. Bạn cũng có thể uống kèm với bữa ăn giàu chất xơ, điều này có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và duy trì mức đường huyết ổn định.

Không uống nước mía để quá lâu

Những người bán nước mía bên đường không phải lúc nào cũng đặt vệ sinh lên hàng đầu. Do đó, nước mía được bán ra có thể bị nhiễm khuẩn. Uống nước mía tươi trong điều kiện đảm bảo vệ sinh sẽ giúp bạn hạn chế khả năng tiếp xúc với vi khuẩn, bụi bẩn.

Trên đây là những thời điểm không nên uống nước mía và những điều cần lưu ý khi uống. Hãy uống nước mía đúng cách để nhận được những lợi ích tốt nhất cho sức khoẻ nhé.