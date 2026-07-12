Ukraine cải tổ nội các, tuyên bố tấn công 48 tàu Nga

(VTC News) -

Trong bài đăng trên Telegram ngày 12/7, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ bắt đầu thay đổi nhân sự nhằm triển khai chiến lược chính trị mới của chính phủ. Ông nói đã thảo luận với bà Svyrydenko về các thay đổi sắp tới trong nội các. Bà Svyrydenko sau đó xác nhận sẽ từ chức Thủ tướng để đảm nhận một vai trò khác trong chính phủ mới.

Bà Svyrydenko cùng các thành viên nội các tuyên thệ nhậm chức vào tháng 7/2025, thay thế chính phủ của cựu Thủ tướng Denys Shmyhal.

Theo RT, đợt cải tổ cũng diễn ra sau khi các cơ quan chống tham nhũng công bố cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng trị giá khoảng 100 triệu USD tại tập đoàn năng lượng nhà nước Energoatom vào tháng 11 năm ngoái. Vụ việc được cho là liên quan đến doanh nhân Timur Mindich, cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko và cựu Phó Thủ tướng Aleksey Chernyshov.

Tổng thống Ukraine.

Cuộc điều tra được cho là đã khiến một số quan chức cấp cao từ chức, trong đó có Chánh Văn phòng Tổng thống Andrey Yermak.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo công bố ngày 12/7 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), số tàu treo cờ Nga hoạt động trên biển Azov với hệ thống nhận dạng tự động (AIS) đang phát tín hiệu có thể đã giảm khoảng 55% trong giai đoạn từ ngày 30/6 đến 11/7.

ISW lưu ý dữ liệu AIS có thể bị giả mạo hoặc gây nhiễu, khiến tín hiệu xuất hiện trên đất liền hoặc sai lệch so với vị trí thực tế. Vì vậy, số liệu này phản ánh số thiết bị AIS đang phát tín hiệu theo cùng một phương pháp thống kê, chứ không phải số lượng chính xác tàu đang hoạt động.

Trước đó, Reuters đưa tin Nga tạm thời đình chỉ hoạt động hàng hải qua kênh đào Don–Azov và eo biển Kerch sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu Nga. Ngày 11/7, giới chức Nga cho biết máy bay không người lái đã tấn công bốn tàu tại vịnh Taganrog, trong đó có một tàu chở methanol. Moskva cho biết các tàu chỉ bị hư hại nhẹ và không xảy ra rò rỉ hàng hóa.

Số lượng tàu chiến Nga tại Biển Azov được cho là giảm kể từ đầu tháng 7. (Ảnh: Reuters).

Một ngày trước đó, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố đánh trúng thêm 13 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga. Theo Ukraine, trong vòng 5 ngày, máy bay không người lái của nước này tấn công tổng cộng 48 tàu Nga trên biển Azov.

Các nhà phân tích của Defense Express ước tính hiện có khoảng 120 tàu Nga hoạt động trên biển Azov, phần lớn là tàu chở hàng rời.