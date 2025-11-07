+
Túi 'Hermès bạch tạng' của ca sĩ Đoàn Di Băng gây tranh cãi
(VTC News) -
"Nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu khổng lồ, từ Hermès đến Louis Vuitton nhưng cũng vấp phải nhiều nghi ngờ về sản phẩm.
Bảng giá xe CBR150R mới nhất tháng 11/2025
09:42 07/11/2025
Thị trường
Gia Lai tan hoang sau bão Kalmaegi: Nhà tốc mái đổ sập, cây bật gốc hàng loạt
09:29 07/11/2025
Đời sống
11 người thương vong, gần 2.600 nhà hư hỏng do bão số 13 Kalmaegi
09:08 07/11/2025
Tin nóng
Yaris Cross củng cố vị thế dẫn đầu SUV cỡ B tại Việt Nam
09:00 07/11/2025
Thị trường
Cựu thí sinh Olympia 'đổi đời' từ một email gửi tới VTV
08:57 07/11/2025
Chân dung
Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi
08:56 07/11/2025
Tin nóng
Thượng viện Mỹ cho phép ông Trump tiếp tục chiến dịch ở Venezuela
08:38 07/11/2025
Thời sự quốc tế
Kinh hoàng trong bão số 13: Sóng dữ trào vào nhà, người dân tìm cách thoát thân
08:25 07/11/2025
VTC NEWS TV
Nhà cửa, đường phố tan hoang sau bão số 13 Kalmaegi
08:19 07/11/2025
Đời sống
Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải: Điểm sáng cảng biển xanh trong khu vực
08:09 07/11/2025
Kinh tế xanh
COP30 đánh dấu bước tiến lớn trong minh bạch khí hậu
08:04 07/11/2025
Sống xanh
Bắt 2 kẻ hành hung tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng
08:01 07/11/2025
Bản tin 113
Nhà gái bắt mua nhà mới cho cưới, tôi chia tay vì không muốn cả đời làm con nợ
08:00 07/11/2025
Giới trẻ
TS Bùi Ngọc Sơn: Nước cờ hiểm của ông Tập Cận Bình buộc Mỹ phải 'xuống nước'
08:00 07/11/2025
VTC NEWS TV
Công nghệ 7/11: 5G-Advanced lần đầu kết nối thành công qua vệ tinh LEO
07:59 07/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Trung Quốc sáng chế thiết bị mới, có thể biến nước mưa thành điện
07:55 07/11/2025
Tin tức xanh
Diễn viên ngoại quốc của 'Cánh đồng hoang': Sống ở chân cầu, cơ cực đến cuối đời
07:45 07/11/2025
Sao Việt
Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm thương mại quốc phòng với Campuchia
07:41 07/11/2025
Thời sự quốc tế
Vì sao Mỹ quyết tâm nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân?
07:39 07/11/2025
Thời sự quốc tế
Đi khám vì đau chân, người đàn ông phát hiện mắc ung thư
07:32 07/11/2025
Tin tức
Ông Trump nhận trách nhiệm về cuộc tấn công của Israel vào Iran
07:31 07/11/2025
Thời sự quốc tế
Cổ đông Tesla thông qua gói lương trị giá 1.000 tỷ USD cho Elon Musk
07:25 07/11/2025
Thời sự quốc tế
Dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Mang dấu ấn của trí tuệ và bản lĩnh
07:24 07/11/2025
Chính trị
Đại diện hãng dược ngất xỉu khi ông Trump công bố thỏa thuận giảm giá thuốc
07:22 07/11/2025
Thời sự quốc tế
Tên gọi đèo Khau Phạ có ý nghĩa gì?
07:15 07/11/2025
Chuyện bốn phương
Quán quân Olympia: Tiến sĩ Tin học, quản lý cấp cao ở công ty công nghệ hàng đầu
07:08 07/11/2025
Chân dung
Nước canh rau có thể thay nước lọc?
07:05 07/11/2025
Tư vấn
Nên vay ngân hàng bao nhiêu để mua nhà?
07:02 07/11/2025
Bất động sản
Sản phẩm giảm cân của 'Ngân Collagen' vẫn bán tràn lan bất chấp cảnh báo
07:00 07/11/2025
VTC NEWS TV
Cần thêm những hội chợ tầm cỡ như Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025
06:59 07/11/2025
Thị trường