Ngày 5/12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam) sẽ tổ chức sự kiện giao lưu với chủ đề “Từ Đọc đến Viết – Hành trình phát triển ngôn ngữ” tại không gian ấm cúng của Nhà sách FAHASA Tân Định (lầu 01, 389 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà, TP. HCM).

Tại buổi giao lưu, độc giả sẽ có cơ hội được giao lưu trực tiếp với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam xoay quanh vai trò của việc đọc trong nuôi dưỡng tư duy và khả năng ngôn ngữ của trẻ em. Trong khuôn khổ sự kiện, NXB Giáo dục Việt Nam) sẽ giới thiệu bộ truyện Papelucho – tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi và văn hóa Chile đến độc giả Việt Nam.

Biến hoạt động đọc thành niềm vui và phát triển kỹ năng viết

Tại sự kiện, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ cùng độc giả, phụ huynh trao đổi về vấn đề văn hoá đọc hiện nay. Vì sao trẻ em ngày càng ít hứng thú với sách? Ngôn ngữ và trí tưởng tượng của trẻ đang chịu tác động như thế nào từ môi trường số, từ cuộc sống hiện đại và làm thế nào để xây dựng thói quen đọc bền vững ngay từ giai đoạn trẻ hình thành tư duy ngôn ngữ?

Với kinh nghiệm sáng tác, nghiên cứu văn học và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển văn hoá đọc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ mang đến những góc nhìn mới mẻ nhưng thực tế, giúp phụ huynh hiểu rõ vai trò của mình trong việc đồng hành với con qua các trang sách.

Điểm nhấn quan trọng của buổi giao lưu là phần gợi ý thực tiễn dành cho phụ huynh. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp để biến hoạt động đọc thành niềm vui. Nhà thơ sẽ chia sẻ những hướng dẫn phụ huynh cách chọn sách phù hợp với lứa tuổi và sở thích, biến giờ đọc sách thành “giờ vàng” để gắn kết gia đình.

Bên cạnh đó, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng mang đến những chia sẻ về phát triển kĩ năng viết, cách khuyến khích trẻ thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình qua việc viết nhật kí, sáng tác truyện ngắn.

Thông qua buổi giao lưu với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, NXB Giáo dục Việt Nam tin rằng, sự kiện lần này không chỉ là một buổi giao lưu, mà còn là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm hồn và ngôn ngữ cho thế hệ tương lai thông qua những trang sách.

Papelucho (tác giả Marcela Paz) – Sức mạnh của trí tưởng tượng và sự tự do

Để minh chứng rõ nét cho việc khuyến khích con trẻ tự viết truyện và ghi lại thế giới quan của mình, sự kiện sẽ giới thiệu đến độc giả bộ truyện Papelucho của tác giả Marcela Paz – nữ nhà văn nổi tiếng của Chile.

Bộ sách Papelucho do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành gồm 12 tập, kể lại những câu chuyện đời thường dưới góc nhìn hồn nhiên và tinh tế của Papelucho - cậu bé người Chile 8 tuổi - nghịch ngợm nhưng hài hước, giàu trí tưởng tượng, giàu cảm xúc và có trái tim nhân hậu. Cậu ghi lại mọi suy nghĩ, trải nghiệm và bí mật trong cuốn nhật kí của mình, từ đó hình thành nên tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển, được đón nhận nồng nhiệt tại Chile và nhiều quốc gia khác.

Tác giả Marcela Paz đã tạo nên một nhân vật không rập khuôn, lí tưởng kiểu “con ngoan trò giỏi” mà chân thật như bao đứa trẻ giữa đời thường – biết giận dỗi, biết phản biện nhưng luôn khát khao được yêu thương và thấu hiểu. Điểm đặc biệt của Papelucho chính là hình thức nhật kí – gần gũi, dễ đọc, truyền cảm hứng cho trẻ em tự viết nên những câu chuyện của chính mình.

Với lối viết sinh động, tự nhiên và không áp đặt, Papelucho đã khiến nhiều độc giả thốt lên: “Tôi có cảm giác mình đang đọc nhật kí của một đứa trẻ thực sự”.

Bộ truyện hứa hẹn sẽ mở ra một thế giới gần gũi, nơi tuổi thơ được nhìn nhận một cách chân thực như nó vốn có, suy nghĩ của trẻ em được trân trọng, đồng thời trở thành người bạn đồng hành đầy cảm hứng của thiếu nhi Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam - chia sẻ: “Papelucho với hình thức nhật ký và nhân vật sống động sẽ là một người bạn đồng hành đáng quý với các em học sinh Việt Nam, khơi gợi cảm hứng để các em viết nên câu chuyện của chính mình”.

Bộ sách Papelucho là minh chứng tuyệt vời cho thấy, khi trẻ em được khuyến khích tự do ghi chép, tự do tưởng tượng bằng ngôn từ của chính mình, các em có thể tạo ra những câu chuyện chân thật và sống động.

Đặc biệt, nhân dịp này, ba tập đầu tiên của bộ truyện Papelucho cũng đã có mặt tại hệ thống Nhà sách FAHASA từ ngày 28/11/2025. Cha mẹ và các em thiếu nhi có thể ghé hệ thống nhà sách FAHASA để cùng nhau bắt đầu một hành trình đọc đầy cảm hứng và đáng nhớ và cập nhật tiến trình ra mắt đủ 12 tập.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động giao lưu, ban tổ chức cũng bố trí thêm khu vực trò chơi dành cho các em thiếu nhi. Các em sẽ được bước vào thế giới của Papelucho, một cậu bé 8 tuổi, hồn nhiên, tinh nghịch, có niềm yêu thích với việc đọc sách, ghi chép. Tại đây, các em sẽ được gợi ý và thử thách khả năng quan sát, trí nhớ và óc phán đoán thông qua hành trình “Giải mã nhật kí Papelucho”. Với các thử thách thú vị cùng nhiều phần quà hấp dẫn, đây chắc chắn sẽ là một ngày hội ý nghĩa, tạo cơ hội cho cha mẹ và con cái cùng nhau khám phá, cùng nhau và lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ.

Sự kiện hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, những độc giả yêu thích sách và cả những người làm công tác văn hoá, giáo dục.

Thời gian: 18h00 – 21h00, thứ Sáu, ngày 5/12/2025

Địa điểm: Nhà sách FAHASA Tân Định - Tầng 01, 387 – 389 đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM.