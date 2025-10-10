NXB Giáo dục Việt Nam - đơn vị chuyển đổi số xuất sắc

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2025 vừa diễn ra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) được trao giải thưởng “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) được tổ chức thường niên từ năm 2018 nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia. Đây là giải thưởng uy tín của Hội truyền thông số Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, giao cho Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam ngày càng khẳng định uy tín, thương hiệu và sức lan tỏa, thúc đẩy hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của đất nước.

Năm nay, VDA 2025 bổ sung hạng mục vinh danh cá nhân, khẳng định vai trò trung tâm của con người trong công cuộc số hóa. Các sản phẩm, giải pháp đạt giải đều ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, Big Data, IoT, Blockchain.

Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 400 hồ sơ từ 15.000 đơn vị, vinh danh 52 cá nhân và tổ chức tiêu biểu. TS Nguyễn Quân - chủ tịch Hội đồng Chung khảo - nhận định: “Các mô hình có chiều sâu công nghệ, khả năng nhân rộng và tích hợp vào hệ sinh thái số quốc gia.”

Các cơ quan nhà nước nhận giải thưởng “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”.

Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 8, với “Hệ sinh thái giải pháp số về nghiệp vụ và quản lý xuất bản, sản phẩm sách giáo khoa điện tử”, NXBGDVN được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”. Đây là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số xuất sắc, mang lại hiệu quả cao.

Từ năm 2020 đến nay, NXBGDVN từng bước triển khai hệ sinh thái phần mềm chuyển đổi số toàn diện, gồm 15 giải pháp công nghệ cốt lõi tự phát triển và 1 giải pháp văn phòng hiện đại (O-365 có tích hợp AI). Các giải pháp này bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị xuất bản – từ quản lý đề tài, biên tập, kiểm định, lưu chiểu, phát hành, đến kế toán, sản xuất, nhân sự, điều hành văn bản và quản lý phát hành.

Cho đến nay, tại NXBGDVN, 100% quy trình cốt lõi (đề tài, kiểm định, lưu chiểu, phát hành, quản lý văn bản, kế toán, sản xuất, phát hành)… đã được số hóa, đồng bộ. Thời gian xuất bản rút ngắn 1–2 tháng; chi phí vận hành giảm khoảng 20%; chất lượng nội dung và tính minh bạch nâng cao rõ rệt.

Bên cạnh đó, người học và giáo viên trên cả nước được tiếp cận SGK điện tử miễn phí qua nền tảng số taphuan.nxbgd.vn của NXBGDVN. NXBGDVN tự hào là một trong những doanh nghiệp Nhà nước tiên phong đưa toàn bộ hoạt động xuất bản giáo dục lên môi trường số, góp phần thực hiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục.

Đại diện NXBGDVN, ông Đặng Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc - nhận cúp và chứng nhận giải thưởng từ BTC.

NXBGDVN với 68 năm hình thành và phát triển, hiện là nhà xuất bản có quy mô lớn nhất cả nước, giữ vai trò chủ lực trong việc biên soạn, xuất bản và phát hành sách giáo khoa, tài liệu giáo dục phục vụ hàng chục triệu học sinh, giáo viên trên toàn quốc. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, NXBGDVN xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược trọng tâm, nhằm hiện đại hóa toàn bộ hoạt động quản trị – nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và mở rộng phạm vi phục vụ.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam dành cho “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực của NXBGDVN trong hành trình chuyển đổi số, vươn mình cùng thời đại.

Trong thời gian tới, NXBGDVN cam kết tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo trong toàn bộ hoạt động xuất bản – giáo dục, hướng tới xây dựng một nhà xuất bản hiện đại, thông minh, phục vụ hiệu quả quý độc giả và xã hội trong kỷ nguyên số.

Với quyết tâm và chiến lược rõ ràng, NXBGDVN sẽ không ngừng tiên phong trong thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục, góp phần kiến tạo một nền giáo dục số toàn diện, bình đẳng và phát triển bền vững.