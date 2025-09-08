Trung Quốc trình làng tên lửa 'sát thủ Guam' thế hệ mới

(VTC News) -

DF-26D - cú sốc cho phương Tây

Trong cuộc tổng duyệt cho lễ duyệt binh của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít, bệ phóng di động mang theo biến thể mới DF-26D xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh. Sự kiện này ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi DF-26 vốn là vũ khí đã khiến Mỹ và đồng minh phải đau đầu từ khi nó đi vào trực chiến năm 2016.

Với tầm bắn vượt 5.000 km, loại tên lửa này có thể đánh trúng toàn bộ căn cứ quân sự Mỹ từ đảo Guam trở về phía tây, đồng thời sở hữu khả năng tấn công hải quân độc nhất khi có thể nhắm vào các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Tên lửa đạn đạo DF-26 của Lực lượng Tên lửa PLA. Ảnh CCTV

Chính vì vậy, DF-26 được đặt biệt danh “sát thủ Guam”. Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần vài đợt tấn công bằng đầu đạn thông thường, các căn cứ như Andersen của Không quân Mỹ hay Guam Naval Base cũng sẽ tê liệt, không thể duy trì hoạt động.

Đó là lý do Washington đang đầu tư hàng chục tỷ USD để dựng lưới phòng thủ tên lửa nhiều lớp trên hòn đảo này. Tuy nhiên, với sự ra đời của DF-26D, giới phân tích nhận định Trung Quốc đã tính toán để vượt qua hệ thống phòng thủ đó, buộc Mỹ phải bước vào vòng xoáy chạy đua vũ khí mới.

Bí ẩn công nghệ mới

Hiện chưa có thông tin chính thức về cấu hình của DF-26D, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng biến thể này có thể được trang bị nhiều đầu đạn tách rời độc lập (MIRV) hoặc thậm chí tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV).

Nếu giả thuyết này chính xác, DF-26D sẽ sở hữu khả năng xuyên thủng lưới phòng thủ bằng SM-3 và SM-6 vốn bảo vệ các cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ. Đầu đạn siêu vượt âm có thể bay với tốc độ Mach 5-10, thay đổi quỹ đạo linh hoạt ở tầng khí quyển, khiến radar và tên lửa đánh chặn gần như bất lực.

Hình ảnh đầu tiên của bệ phóng DF-26D. Ảnh Mạng xã hội Trung Quốc

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đi đầu thế giới về phát triển công nghệ siêu vượt âm. Từ DF-17 với HGV chuyên dụng cho đến thử nghiệm các phương tiện lướt liên lục địa, Bắc Kinh chứng minh họ đã tiến xa hơn cả Mỹ và Nga ở một số lĩnh vực.

Do đó, việc tích hợp HGV vào DF-26D - một loại tên lửa tầm trung kiêm nhiệm cả chống hạm lẫn tấn công mặt đất - được xem là bước đi hợp lý, biến nó thành vũ khí đa năng có thể khiến toàn bộ Thái Bình Dương nằm trong vùng uy hiếp.

Vòng vây hỏa lực tầm xa

Sự xuất hiện của DF-26D chỉ là một mắt xích trong mạng lưới hỏa lực tầm xa của Trung Quốc. Song song với nó là các biến thể tên lửa hành trình siêu thanh DF-100, có tầm bắn 3.000-4.000 km và tốc độ hành trình Mach 4-5, cùng hàng loạt tên lửa hành trình khác được phóng từ máy bay ném bom H-6.

Việc phối hợp giữa tên lửa đạn đạo và hành trình tạo nên gọng kìm kép, khiến các mục tiêu trên biển và đất liền của Mỹ khó có thể phòng thủ trọn vẹn.

Không chỉ Trung Quốc, các đối thủ khác của Mỹ cũng đang tăng tốc. Năm 2024, Triều Tiên giới thiệu Hwasong-16B - tên lửa tầm trung đầu tiên trên thế giới sử dụng HGV, trong khi Nga phô diễn Oreshnik, một dòng tên lửa đạn đạo tầm trung tích hợp phương tiện siêu vượt âm và đã được thử lửa trong chiến đấu. Tuy nhiên, chỉ có DF-26 được xác nhận có khả năng tấn công cả mục tiêu trên bộ lẫn tàu chiến, biến nó thành vũ khí độc đáo và đặc biệt nguy hiểm.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ trên đảo Guam. Ảnh Military Watch

Đối với Washington, Guam là bàn đạp chiến lược sống còn, nơi đặt máy bay ném bom B-52H mang vũ khí hạt nhân cùng lực lượng hậu cần khổng lồ phục vụ toàn bộ chiến trường Tây Thái Bình Dương. Một khi Guam bị vô hiệu hóa, chuỗi căn cứ còn lại từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Philippines đều sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Đáng lo ngại hơn, nếu DF-26D thực sự có thể xuyên thủng hệ thống Aegis bảo vệ tàu sân bay, cán cân sức mạnh trên biển có thể đảo chiều.

Các nhóm tác chiến tàu sân bay vốn là biểu tượng của ưu thế Mỹ nhiều thập kỷ qua, giờ đây phải đối mặt nguy cơ bị tấn công từ khoảng cách 5.000 km - xa ngoài tầm với của phần lớn vũ khí phòng thủ hiện tại. Điều này đồng nghĩa chỉ riêng sự hiện diện của DF-26D cũng đủ để kiềm chế hoạt động của Hải quân Mỹ, buộc họ phải tính toán lại mọi kế hoạch triển khai ở Thái Bình Dương.