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Trung Quốc biến sa mạc thành ‘biển xanh’ nuôi thủy sản

(VTC News) -

Trung Quốc tạo ra kỳ tích nông nghiệp khi biến các vùng đất cằn cỗi và sa mạc tại Tân Cương thành các trang trại nuôi trồng thủy sản.

VTC News
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