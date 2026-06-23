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Trung Quốc biến sa mạc thành ‘biển xanh’ nuôi thủy sản
(VTC News) -
Trung Quốc tạo ra kỳ tích nông nghiệp khi biến các vùng đất cằn cỗi và sa mạc tại Tân Cương thành các trang trại nuôi trồng thủy sản.
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Trung Quốc biến sa mạc thành ‘biển xanh’ nuôi thủy sản
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10:28 23/06/2026
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Hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong đêm ở Hà Nội, 5 người thương vong
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08:59 23/06/2026
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