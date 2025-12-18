Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 18/12/2025 - XSQB 18/12

XSQB 18/12. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 18/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 18/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 18/12/2025 - Xổ số Quảng Bình ngày 18/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa, Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 18/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.