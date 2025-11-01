Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/11/2025 - XSDNA 1/11

XSDNA 1/11. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 1/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/11/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 1/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trùng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 30 triệu đồng/giải.

- 10 giải nhì: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- 20 giải ba: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 70 giải tư: trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- 100 giải năm: trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- 300 giải sáu: trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 400 nghìn đồng/giải.

- 1.000 giải bảy: trùng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 200 nghìn đồng/giải.

- 10.000 giải tám: trùng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 100 nghìn đồng/giải.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trùng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 sẽ quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ 7 sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 1/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.