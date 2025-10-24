Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 25/10/2025 - XSDNA 25/10 

XSDNA 25/10. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 25/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 25/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 25/10/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 25/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ 3: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ 6: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

