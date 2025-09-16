Đóng

Trực tiếp: Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị.

