Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nepal, vòng loại Asian Cup 2027

Đội tuyển Việt Nam đấu với Nepal (19h30 ngày 14/10)

Đội tuyển Việt Nam đấu với Nepal cả 2 lượt trận đều trên sân nhà. Sau khi thắng 3-1 ở trận lượt đi diễn ra ngày 9/10, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải giành nốt 3 điểm còn lại để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Nepal.

Thắng Nepal - đối thủ xếp sau tới hơn 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - không phải nhiệm vụ khó đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Linh và đồng đội không chỉ cần 3 điểm mà còn phải thể hiện bộ mặt tích cực hơn so với trận đấu cách đây 5 ngày.

Đội tuyển Việt Nam còn vài chi tiết chưa ổn trong trận lượt đi gặp Nepal, dù chiếm ưu thế hoàn toàn trước đối thủ. Đội chủ nhà vẫn thủng lưới trước đội bóng thuộc diện yếu của châu Á. Mặt khác, khi đối thủ chơi phòng ngự co cụm, các cầu thủ Việt Nam bế tắc trong giai đoạn dài của trận đấu.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn tiếp cận trận đấu với sự thận trọng quen thuộc. Đội tuyển Việt Nam chỉ đẩy mạnh tấn công trong hiệp 2, khi nhà cầm quân người Hàn Quốc thực hiện những điều chỉnh để đánh vào điểm yếu của đối thủ.

Tuy nhiên, Nepal cho thấy hạn chế về chất lượng chuyên môn. Sau trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam nắm rõ đối thủ và không cần thiết phải thận trọng quá mức khi bước vào cuộc tái đấu. Người hâm mộ chờ đợi chiến thắng tưng bừng và màn trình diễn áp đảo khi thầy trò ông Kim Sang-sik được chơi trên sân nhà.