Trực tiếp bóng đá Nam Định vs CAHN, vòng 5 V.League 2025-2026

Nam Định đấu với CAHN (18h ngày 28/9)

Câu lạc bộ Nam Định đấu với CAHN ở vòng 5 V.League 2025-2026 là màn tái đấu của 2 nhà vô địch bóng đá Việt Nam mùa trước. Trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia diễn ra vào tháng 8, CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Đội bóng ngành công an đánh bại đối thủ bằng lối chơi phòng ngự hợp lý và tận dụng những pha phản công sắc bén.

Tuy nhiên, dù muộn màng và không thể lật ngược tình thế, CLB Nam Định vẫn tìm ra được cách phá giải hệ thống phòng ngự của đối phương. Tiền đạo cao hơn 2 mét Kyle Hudlin chính là "chìa khóa" mở lối vào khung thành.

CLB Nam Định đấu với CAHN ở vòng 5 V.League 2025-2026.

Đây là phương án mà huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có thể xem xét. CAHN không được đánh giá cao ở khả năng chống bóng bổng, nhất là trong bối cảnh trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chưa chắc ra sân. Vấn đề của CLB Nam Định là liệu các vị trí khác trong đội hình có cung cấp đủ những đường chuyền tạo cơ hội cho tiền đạo.

Đội bóng thành Nam sở hữu những ngôi sao ngoại chất lượng cao. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá lớn giữa ngoại binh và phần còn lại trong đội hình khiến lối chơi của CLB Nam Định mất cân bằng. Đặc biệt, hàng phòng ngự với các hậu vệ không được đánh giá cao luôn là khu vực đáng lo.

CLB Công an Hà Nội sở hữu hàng công rất mạnh, kể cả khi không có Nguyễn Quang Hải (chấn thương). Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking có khả năng gây sức ép và tạo cơ hội rất tốt.

Nhìn chung, về mặt lối chơi, CAHN thể hiện tốt hơn so với đối thủ trong giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên, CLB Nam Định có những ngoại binh đủ khả năng xoay chuyển tình thế.