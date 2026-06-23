Trực tiếp bóng đá Na Uy vs Senegal 8h ngày 23/6, bảng I World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Na Uy vs Senegal Trận đấu giữa Na Uy và Senegal bắt đầu lúc 8h ngày 23/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Na Uy vs Senegal mới nhất tại đây. Na Uy 0 0 Senegal

Đội hình Na Uy vs Senegal Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Na Uy và Senegal được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 6h30 giờ Việt Nam).

Thông tin trận Na Uy đấu với Senegal (8h ngày 23/6) Trận Na Uy đấu với Senegal thuộc lượt hai bảng I World Cup 2026 diễn ra trên sân MetLife, East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Wilton Sampaio, người Brazil. Trận Na Uy vs Senegal được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Sau lượt trận đầu tiên, Na Uy đứng đầu bảng nhờ thắng Iraq 4-1, còn Senegal chưa có điểm sau thất bại 1-3 trước Pháp. Đây là lần đầu Na Uy và Senegal gặp nhau tại World Cup. Lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội diễn ra vào tháng 3/2006, khi Senegal thắng 2-1 trong trận giao hữu tại Dakar. Na Uy mới một lần gặp đại diện châu Phi ở World Cup, hòa Morocco 2-2 năm 1998. Các mô hình dự đoán kết quả trận đấu đánh giá Na Uy nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Siêu máy tính cho đội bóng Bắc Âu 44,7% khả năng thắng, trong khi Senegal đạt 30,5%. Tỷ lệ hòa là 24,9%. Dù vậy, dữ liệu đi tiếp của Opta vẫn ghi nhận Senegal còn 56,5% cơ hội vượt qua vòng bảng, còn Na Uy đạt 98,6% sau trận ra quân thắng đậm. Na Uy đấu với Senegal ở lượt trận thứ 2 bảng I World Cup 2026.

Lực lượng, phong độ Na Uy trước trận gặp Senegal Na Uy thắng Iraq 4-1 ở trận mở màn bảng I World Cup 2026. Erling Haaland ghi 2 bàn trong hiệp một. Leo Ostigard lập công ở phút 76. Bàn còn lại của Na Uy đến từ pha phản lưới của Aymen Hussein ở phút bù giờ. Bàn thua duy nhất của Na Uy là pha dứt điểm của Aymen Hussein phút 39. Sau lượt trận đầu tiên, Na Uy có 3 điểm và hiệu số +3. Đội bóng của huấn luyện viên Stale Solbakken đứng đầu bảng I, xếp trên Pháp nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Opta thống kê Na Uy thắng 11 trận chính thức liên tiếp, ghi 50 bàn và thủng lưới 7 lần trong chuỗi này. Thất bại gần nhất của Na Uy là trận thua Áo 1-5 tại UEFA Nations League tháng 10/2024. Haaland ra mắt World Cup bằng 2 bàn thắng vào lưới Iraq. (Ảnh: Reuters) Erling Haaland có 57 bàn sau 51 trận cho đội tuyển Na Uy. Tiền đạo này ghi bàn trong 11 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển, với tổng cộng 22 bàn trong giai đoạn đó. Tính từ đầu năm 2023, Haaland ghi bàn ở 17 trong 20 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Ở trận gặp Iraq, Na Uy có 8 đường chuyền phá được tuyến phòng ngự đối phương. Martin Odegaard thực hiện 4 đường trong số đó. Đội trưởng Na Uy chuyền chính xác 41 trong 42 lần, hoàn thành cả 16 đường chuyền ở 1/3 cuối sân. Về lực lượng, Na Uy không ghi nhận ca vắng mặt đáng kể trước trận gặp Senegal. David Moller Wolfe rời sân ở phút 73 trận gặp Iraq nhưng không gặp phải vấn đề đáng ngại. Julian Ryerson có dấu hiệu mỏi cơ sau trận và có đủ thời gian để hồi phục.