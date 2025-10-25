Trực tiếp bóng đá Man Utd vs Brighton, vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh

Nhận định Man Utd đấu với Brighton

Siêu máy tính của Opta nhận định cơ hội thắng của Man Utd và Brighton là là 37,7% - 35,9%. Theo dữ liệu dự đoán của Soccerway, tỷ lệ thắng của Man Utd là 43%, Brighton chỉ đạt 29%.

Trước vòng 9, Man Utd đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh. Họ giành được 13 điểm, ghi 11 bàn và thủng lưới 12 lần. Brighton đứng ngay sau Man Utd, chỉ kém 1 điểm với số bàn thắng và bàn thua tương đương đối thủ (12 và 11).

Man Utd thắng Liverpool ở vòng 8. (Ảnh: Reuters)

Tín hiệu tích cực xuất hiện khi Man Utd giành 3 chiến thắng trong 4 vòng đấu gần nhất. Phong độ của Brighton cũng không tồi với 5 trận liên tiếp bất bại và chỉ thua 1 lần trong 8 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường.

Man Utd chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 lần đối đầu gần nhất với Brighton tại giải Ngoại Hạng Anh. "Quỷ đỏ" thua cả 6 trận còn lại. Trong 3 trận gặp Man Utd trên sân Old Trafford tính từ năm 2022 đến nay, Brighton đều ghi ít nhất 2 bàn thắng.

Brighton thắng trong mọi trận đấu mà họ ghi bàn vào lưới Man Utd (6 lần). Man Utd chỉ có một lần ghi được nhiều hơn 1 bàn vào lưới Brighton trong 8 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội.

Brighton là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất giải đấu (22). Trong khi đó, Man Utd nằm trong top 3 đội sút nhiều nhất giải (122 lần, trung bình 15,2 lần mỗi trận). Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" cũng là một trong những đội có chỉ số bàn thua kỳ vọng cao nhất.