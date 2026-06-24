Trực tiếp bóng đá Canada vs Thụy Sỹ 2h ngày 25/6, bảng B World Cup 2026

Trận đấu giữa Canada và Thuỵ Sỹ bắt đầu lúc 2h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Canada vs Thuỵ Sỹ mới nhất tại đây.
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Canada gặp Thụy Sỹ ở lượt trận cuối cùng bảng B World Cup 2026 trên sân BC Place, Vancouver, Canada. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp Canada vs Thụy Sỹ trên VTV3, VTV10 và VTV6.
Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Ramon Abatti, người Brazil.
Sau 2 lượt trận, Canada và Thụy Sỹ cùng có 4 điểm. Canada đứng đầu bảng nhờ hiệu số +6, trong khi Thụy Sỹ xếp thứ hai với hiệu số +3. Bosnia & Herzegovina và Qatar cùng có 1 điểm. Canada và Thụy Sỹ mới gặp nhau một lần. Đó là trận giao hữu năm 2002 tại St. Gallen, khi Canada thắng 3-1.
Với Canada, chiến thắng 6-0 trước Qatar ở lượt trận thứ hai là trận thắng đầu tiên của đội tuyển này trong lịch sử World Cup. Đó còn là trận đấu giúp họ tạo ra khoảng cách hiệu số đáng kể so với Thụy Sỹ.
Với Thụy Sỹ, 4 điểm sau 2 lượt trận là kết quả chấp nhận được, nhưng màn trình diễn chưa thật sự liền mạch. Họ bị Qatar cầm hòa 1-1 ở trận đầu tiên, sau đó thắng Bosnia & Herzegovina 4-1. Điểm đáng chú ý là Thụy Sỹ chỉ bùng nổ ở cuối trận gặp Bosnia & Herzegovina, khi các bàn thắng đến dồn dập từ phút 74 trở đi.
Theo đánh giá của Opta, đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn với 41,9% cơ hội giành chiến thắng, nhưng Canada đang sở hữu phong độ cực cao sau chiến thắng lịch sử trước Qatar.
Canada có 4 điểm sau 2 trận, ghi 7 bàn và thủng lưới 1 lần. Sau trận hòa Bosnia & Herzegovina, đội chủ nhà giải tỏa áp lực bằng chiến thắng 6-0 trước Qatar. Trận đấu này cho thấy Canada không chỉ đá dựa vào tinh thần sân nhà, mà còn có khả năng tạo cơ hội đều ở 1/3 cuối sân.
Jonathan David là điểm sáng lớn nhất. Tiền đạo này ghi 3 bàn vào lưới Qatar và đang dẫn đầu hàng công Canada. Cyle Larin cũng có 2 bàn sau 2 trận, trong đó có bàn gỡ hòa trước Bosnia & Herzegovina và bàn mở tỷ số trước Qatar. Cặp tiền đạo David - Larin giúp Canada có nhiều phương án tấn công hơn so với các kỳ World Cup trước.
Tuy nhiên, trận gặp Thụy Sỹ là bài kiểm tra khác hẳn. Qatar mất người và vỡ trận, còn Thụy Sỹ có tổ chức phòng ngự tốt hơn nhiều. Canada có thể tiếp tục pressing tầm cao, nhưng nếu không kiểm soát được khoảng trống phía sau tuyến giữa, họ dễ bị phản đòn bởi Ndoye, Vargas hoặc Embolo.
Theo thông tin bảng xếp hạng World Cup 2026, Canada là đội nắm lợi thế trước trận đấu này nhờ hiệu số nhỉnh hơn. Họ chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu.
Canada không có Ismael Kone trong phần còn lại của giải đấu vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể ở tuyến giữa, bởi Kone có khả năng tranh chấp, kéo bóng và hỗ trợ pressing. Nathan Saliba nhiều khả năng được sử dụng để thay thế, sau khi anh ghi bàn ở trận thắng Qatar.
Tình trạng của Alphonso Davies vẫn cần được theo dõi. Đội trưởng Canada chưa chắc đá chính do vấn đề thể trạng. Moise Bombito có thể trở lại đội hình xuất phát, trong khi Derek Cornelius và Luc de Fougerolles cần tránh thẻ phạt nếu ra sân.
Thụy Sỹ có 4 điểm sau 2 trận, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng bảng B World Cup 2026. Đội bóng châu Âu hòa Qatar 1-1 trong trận ra quân, trước khi thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 ở lượt hai. Dù kết quả trước Bosnia & Herzegovina khá đậm, Thụy Sỹ chỉ thật sự tạo khác biệt trong giai đoạn cuối trận.
Điểm tích cực của Thụy Sỹ nằm ở sự đa dạng của tuyến trên. Breel Embolo ghi bàn trước Qatar, còn Johan Manzambi lập cú đúp trước Bosnia & Herzegovina. Granit Xhaka cũng góp bàn ở lượt hai, cho thấy Thụy Sỹ không phụ thuộc hoàn toàn vào trung phong.
Thụy Sỹ đang có chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường. Đội bóng này cũng không thua trận cuối vòng bảng trong 5 kỳ World Cup gần nhất. Kinh nghiệm giải đấu, khả năng chịu sức ép và sự điềm tĩnh của tuyến giữa là những yếu tố giúp Thụy Sỹ có cơ sở đứng vững trước Canada.
Thụy Sỹ không có thêm tổn thất lớn. Miro Muheim vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu, nhưng không phải lựa chọn chắc suất trong đội hình chính. Denis Zakaria và Nico Elvedi đang có thẻ vàng, nên HLV Murat Yakin có thể cân nhắc rủi ro treo giò trước vòng loại trực tiếp.
Granit Xhaka, Remo Freuler và Manuel Akanji vẫn là trục chính của Thụy Sỹ. Trên hàng công, Breel Embolo nhiều khả năng đá cao nhất, với Dan Ndoye và Ruben Vargas hỗ trợ ở hai biên.