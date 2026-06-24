Trực tiếp bóng đá Canada vs Thụy Sỹ 2h ngày 25/6, bảng B World Cup 2026

Trận đấu giữa Canada và Thuỵ Sỹ bắt đầu lúc 2h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Canada vs Thuỵ Sỹ mới nhất tại đây.

Thông tin trận Canada đấu với Thuỵ Sỹ

Canada gặp Thụy Sỹ ở lượt trận cuối cùng bảng B World Cup 2026 trên sân BC Place, Vancouver, Canada. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp Canada vs Thụy Sỹ trên VTV3, VTV10 và VTV6.

Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Ramon Abatti, người Brazil.

Canada đấu với Thụy Sỹ ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026.

Sau 2 lượt trận, Canada và Thụy Sỹ cùng có 4 điểm. Canada đứng đầu bảng nhờ hiệu số +6, trong khi Thụy Sỹ xếp thứ hai với hiệu số +3. Bosnia & Herzegovina và Qatar cùng có 1 điểm. Canada và Thụy Sỹ mới gặp nhau một lần. Đó là trận giao hữu năm 2002 tại St. Gallen, khi Canada thắng 3-1.

Với Canada, chiến thắng 6-0 trước Qatar ở lượt trận thứ hai là trận thắng đầu tiên của đội tuyển này trong lịch sử World Cup. Đó còn là trận đấu giúp họ tạo ra khoảng cách hiệu số đáng kể so với Thụy Sỹ.

Với Thụy Sỹ, 4 điểm sau 2 lượt trận là kết quả chấp nhận được, nhưng màn trình diễn chưa thật sự liền mạch. Họ bị Qatar cầm hòa 1-1 ở trận đầu tiên, sau đó thắng Bosnia & Herzegovina 4-1. Điểm đáng chú ý là Thụy Sỹ chỉ bùng nổ ở cuối trận gặp Bosnia & Herzegovina, khi các bàn thắng đến dồn dập từ phút 74 trở đi.

Theo đánh giá của Opta, đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn với 41,9% cơ hội giành chiến thắng, nhưng Canada đang sở hữu phong độ cực cao sau chiến thắng lịch sử trước Qatar.