Trực tiếp bóng đá Bồ Đào Nha vs CHDC Congo, bảng K World Cup 2026 hôm nay

Cập nhật TRỰC TIẾP Bồ Đào Nha vs CHDC Congo Bồ Đào Nha 0 0 CHDC Congo Trận Bồ Đào Nha đấu với CHDC Congo bắt đầu lúc 0h ngày 18/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bồ Đào Nha vs CHDC Congo tại đây.

Thông tin trận đấu Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo thuộc bảng K World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động NRG ở Houston, bang Texas, Mỹ. Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận đấu này được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Abdulrahman Al-Jassim, người Qatar. Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha và CHDC Congo gặp nhau ở một trận đấu chính thức hoặc giao hữu. Đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ thắng 1 trong 4 trận mở màn World Cup gần nhất, là trận thắng Ghana 3-2 tại World Cup 2022. Theo mô hình dự đoán kết quả bóng đá của Opta, Bồ Đào Nha có 54,5% khả năng thắng trận. CHDC Congo có 23,2% khả năng thắng, còn xác suất hòa là 22,3%. Bảng K World Cup 2026 còn có Uzbekistan và Colombia. Bồ Đào Nha đấu với CHDC Congo owre trận ra quân tại World Cup 2026.

Lực lượng, phong độ Bồ Đào Nha trước trận gặp CHDC Congo Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển này là một trong 5 đại diện châu Âu góp mặt ở mọi kỳ World Cup từ năm 2002 đến nay, cùng Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup là hạng ba năm 1966. Sau đó, đội tuyển này vào bán kết World Cup 2006 và dừng bước ở tứ kết World Cup 2022. Bồ Đào Nha chưa từng vô địch World Cup. Thông tin đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup. Đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez giành quyền dự World Cup 2026 sau khi đứng đầu bảng vòng loại có Ireland, Hungary và Armenia. Bồ Đào Nha ghi 20 bàn trong 6 trận vòng loại. Ở lượt cuối, họ thắng Armenia 9-1, trận đấu có hat-trick của Bruno Fernandes và Joao Neves. Trước World Cup 2026, Bồ Đào Nha thắng 3 trận giao hữu liên tiếp trước Mỹ, Chile và Nigeria. Đội tuyển này bất bại trong tất cả các trận đấu năm 2026. Cristiano Ronaldo tiếp tục là nhân vật được chú ý của Bồ Đào Nha. Tiền đạo sinh năm 1985 đã ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. CR7 có 143 bàn cho đội tuyển quốc gia trước giải đấu năm nay. Nếu ra sân trước CHDC Congo, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 thi đấu tại 6 kỳ World Cup (sau Lionel Messi). Bồ Đào Nha không có vấn đề chấn thương đáng kể trước trận mở màn. Ronaldo được dự đoán sẽ đá chính ở vị trí cao nhất trên hàng công. Nuno Mendes, Joao Neves và Vitinha không gặp vấn đề gì về thể lực dù kết thúc mùa giải muộn nhất.