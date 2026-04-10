Ngành sữa giữ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh dinh dưỡng quốc gia, nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam, đồng thời là một trong những ngành công nghiệp thực phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Được sự ủng hộ của các Bộ, ban, ngành hữu quan, Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa lần thứ 5 tại Việt Nam – Vietnam Dairy 2026; Triển lãm Kem Việt Nam – Vietnam Ice Cream Expo; Triển lãm Trà sữa và Thức uống hiện đại tại Việt Nam – Vietnam Milk Tea and Beverage Innovation Expo.

Với chủ đề “Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững”, sự kiện diễn ra từ ngày 28 – 31/05/2026 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội với quy mô 4000m2, 250 gian hàng là các thương hiệu, sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ quốc gia và vùng lãnh thổ: Australia, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ireland, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Việt Nam, …

Các đơn vị sẽ trưng bày và giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất của các nhóm ngành hàng:

Sữa và các sản phẩm từ sữa: sữa bột, sữa dạng lỏng dùng cho mọi độ tuổi, giới tính, phụ nữ mang thai, trẻ em, người lớn, người cao tuổi, phục vụ nhu cầu bệnh lý, nhu cầu chăm sóc đặc biệt, …

Kem: các sản phẩm kem, nguyên liệu, phụ liệu và thiết bị, công nghệ sản xuất kem;

Trà sữa & thức uống hiện đại: nguyên liệu pha chế, thiết bị, mô hình kinh doanh đồ uống;

Công nghệ, dây chuyền chế biến, bao bì và giải pháp chuỗi;

Nguyên liệu, phụ gia và công nghệ thực phẩm;

Thiết bị và phương pháp kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng;

Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ATTP;

Nguyên liệu đầu vào ngành sữa và mô hình phát triển bền vững;

Kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, thuốc thú y, vắc xin cho bò sữa;

Giải pháp môi trường, tái chế bao bì;

Chuyển đổi số, quản lý và tiêu chuẩn chất lượng;

Dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ hỗ trợ ngành.

Triển lãm ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, các đơn vị tài trợ và đồng hành: Tài trợ Chính chuỗi Triển lãm: VINAMILK; Tài trợ Đồng hành Triển lãm Sữa: TETRA PAK, NESTLE, FRIESLANDCAMPINA, VINASOY, VITADAIRY, HANOI MILK, MOCCHAU MILK, CARE FOR; Tài trợ Đồng hành Triển Kem: NHẤT HƯƠNG; Tài trợ Đồng hành Ngày Sữa Thế giới: TETRA PAK; Tài trợ Đồng hành Hội thảo thuộc khuôn khổ Triển lãm Sữa: ABBOTT, NUTRICARE cùng sự đồng hành của Uỷ ban thực phẩm Ireland – BORD BIA.

Đặc biệt, Vinamilk – Nhà tài trợ Chính của chuỗi triển lãm tham gia gian hàng với chủ đề “Vinamilk 50 năm phụng sự khát vọng Việt”, tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu song hành cùng ngành sữa Việt Nam. Không gian trưng bày tích hợp trải nghiệm tương tác, giới thiệu đa dạng sản phẩm và các sáng kiến đổi mới, thể hiện định hướng phát triển bền vững và góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho người Việt.

Hoạt động phong phú dành cho doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý và người tiêu dùng

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động chuyên ngành:

Chiều 27/5: “Diễn đàn giao thương và chia sẻ kinh nghiệm giữa hội viên Hiệp hội Sữa Việt Nam và hội viên Hiệp hội Sữa Đài Loan – hướng tới hợp tác bền vững”;

Chiều 28/5: Hội thảo “Công nghệ cao trong chế biến và đóng gói sữa, sản phẩm sữa”; Mini event “Dairy Connection” do Tổng Lãnh sự quán Newzealand phối hợp tổ chức;

Sáng 29/5: Hội thảo “Phát triển bền vững trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sữa và sản phẩm sữa”;

Chiều 29/5: Talk show "Ngành Kem và Đồ uống Việt Nam: Xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức”; “Hội thảo chuyên sâu về lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y – Môi trường”;

Đặc biệt sáng 30/5 chương trình “Hưởng ứng Ngày Sữa Thế Giới” và “Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hàng ngày tại Triển lãm còn diễn ra các hoạt động như:

Khu trưng bày và giới thiệu thành tựu ngành Sữa Việt Nam, phản ánh bức tranh toàn diện về sự phát triển, đổi mới và hội nhập của ngành.

Trải nghiệm “Phố Kem” – nơi hội tụ những sản phẩm kem đa dạng từ các thương hiệu hàng đầu

Check in “Phố Trà Sữa” – sôi động, hấp dẫn, đậm vị trải nghiệm

Hoạt động tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, cung cấp kiến thức khoa học, hướng dẫn kỹ năng sử dụng sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa cho cộng đồng.

Trải nghiệm khu “Nông trại vui vẻ” với chuỗi trò chơi dành cho trẻ em như nhà phao, nhà bóng, cầu trượt, tô tượng…, mang đến không gian giải trí – giáo dục sinh động cho gia đình.

Khu “Trải nghiệm sản phẩm sữa”, nơi khách tham quan được dùng thử và nhận miễn phí các sản phẩm từ những nhãn hàng tham gia triển lãm.

Chương trình “Đổi vỏ hộp giấy – Nhận quà xanh”, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp, tạo cầu nối hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài nước.

Tư vấn kỹ thuật và kiến thức chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi và trang trại bò sữa, hướng tới nâng cao hiệu quả và chất lượng sản xuất.

Chương trình văn nghệ và hoạt náo tại sân khấu chính, mang đến không khí sôi động, hấp dẫn trong suốt thời gian triển lãm…

Chuỗi Triển lãm Sữa – Kem – Trà Sữa: Nền tảng kết nối toàn diện, gia tăng giá trị ngành

Trong những năm gần đây, ngành sữa Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận, không chỉ về quy mô thị trường mà còn ở chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất và khả năng tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, các lĩnh vực như kem, trà sữa và thức uống hiện đại cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần mở rộng hệ sinh thái tiêu dùng và gia tăng giá trị cho ngành.

Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức ngày càng lớn về yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và áp lực cạnh tranh quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Chuỗi Triển lãm Sữa – Kem – Trà Sữa được kết hợp tổ chức nhằm xây dựng nền tảng kết nối toàn diện của ngành, thể hiện tầm vóc và khát vọng của cả hệ sinh thái, hướng tới gia tăng giá trị, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Thông qua chuỗi triển lãm, Hiệp hội Sữa Việt Nam hướng tới:

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và cách nhận biết sản phẩm đạt chuẩn;

Nâng cao nhận thức người tiêu dùng về chất lượng, nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm;

Khuyến khích doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình sản xuất và kiểm định chất lượng.

Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp – cơ quan quản lý – chuyên gia – người tiêu dùng, Hiệp hội Sữa Việt Nam góp phần hình thành một hệ sinh thái minh bạch và bền vững, trong đó:

Doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm và uy tín thương hiệu;

Người tiêu dùng được trang bị kiến thức để lựa chọn sản phẩm an toàn, chất lượng;

Thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững trong dài hạn.