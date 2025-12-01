Trải nghiệm OriginOS 6 trên vivo X300 Pro: Phần mềm đã xứng tầm với phần cứng

Sự vắng mặt của dòng X200 Series tại thị trường Việt Nam từng để lại nhiều thắc mắc, nhưng X300 Series đã đưa ra lời giải đáp thuyết phục: vivo tạo ra cuộc "đại phẫu" về phần mềm, biến OriginOS 6 trở thành mảnh ghép cuối cùng để định vị lại trải nghiệm flagship của hãng.

Từ lâu, phần cứng của vivo, đặc biệt là dòng X, luôn được đánh giá cao về khả năng nhiếp ảnh và hiệu năng. Tuy nhiên, Funtouch OS cũ kỹ, thiếu tính đồng nhất và đôi khi "hụt hơi" về độ mượt đã kìm hãm sức mạnh đó. Với OriginOS 6, câu chuyện được thay đổi.

Giao diện "Kính" và triết lý thẩm mỹ có chiều sâu

Ấn tượng thị giác đầu tiên mà OriginOS 6 mang lại là tính hiện đại và "sạch sẽ". vivo đã rũ bỏ phong cách thiết kế phẳng đơn điệu của Funtouch OS để chuyển sang ngôn ngữ thiết kế Glass-morphism (giả lập chất liệu kính). Hệ thống sử dụng các lớp mờ (blur) và độ trong suốt để tạo ra chiều sâu cho giao diện. Biểu tượng, thẻ thông báo không nằm "bẹt" trên màn hình mà như đang nổi lên trên một tấm kính mờ, tách biệt với hình nền phía sau.

Điều này không chỉ đẹp mắt, mà còn giúp người dùng tập trung tốt hơn vào nội dung hiển thị. Hiệu ứng ánh sáng cũng được xử lý tinh tế: Mỗi khi chạm vào phím nhập mật khẩu hay thao tác trên trung tâm điều khiển, một luồng ánh sáng nhẹ lan tỏa kết hợp với chuyển động mờ, tạo cảm giác không gian 3D rất thực.

Phông chữ vivo Sans 2.0 mới cũng là một điểm cộng lớn. Nét chữ gọn gàng, thanh mảnh và cân đối giúp khả năng đọc trên màn hình trở nên dễ chịu hơn hẳn, giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

Trung tâm điều khiển (Control Center) cũng được thiết kế lại theo hướng trực quan với các ô chức năng lớn. Việc đưa Trung tâm kết nối ra ngoài giúp quản lý các thiết bị ngoại vi như tai nghe, loa Bluetooth trở nên liền mạch. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm trừ nhỏ về khả năng tùy biến: Người dùng chỉ có thể thêm bớt các icon (biểu tượng) ứng dụng nhỏ bên dưới, trong khi ô chức năng lớn như độ sáng hay âm lượng lại bị cố định vị trí, chưa cho phép sắp xếp linh hoạt theo thói quen cá nhân.

Tái định nghĩa độ mượt với "Elastic Motion"

Nếu chỉ nói OriginOS 6 "nhanh" thì chưa đủ, từ chính xác hơn phải là "mượt và tự nhiên". vivo đã trang bị công nghệ có tên Elastic Motion để mô phỏng các định luật vật lý vào trong giao diện ảo.

Cụ thể, khi thực hiện thao tác vuốt, kéo, hay đóng mở ứng dụng, người dùng sẽ cảm nhận được độ "đàn hồi" của khung hình. Nội dung không trượt đi “vô hồn” mà có quán tính, có lực cản nhẹ nhàng như khi tương tác với vật thể thật. Điều này khiến trải nghiệm vuốt chạm trở nên "dính tay" và thỏa mãn hơn so với kiểu chuyển cảnh nhanh nhưng giật cục thường thấy trên Android.

Khi mở liên tục hơn 15 ứng dụng nặng nhẹ khác nhau và chuyển đổi qua lại liên tục để kiểm chứng độ ổn định, kết quả thu được khá ấn tượng. Nhờ kiến trúc phân bổ tài nguyên mới (Smooth Engine), máy không hề có dấu hiệu khựng (lag) hay phải tải lại ứng dụng. Chứng nhận độ mượt 5 năm liên tiếp từ SGS dường như không chỉ là chiêu bài marketing mà có cơ sở thực tế trên phiên bản này.

Đảo Origin: Thực dụng và thông minh hơn

Dynamic Island của Apple đã mở ra trào lưu, nhưng vivo với Đảo Origin (Origin Island) chứng minh họ biết cách học hỏi và tối ưu hóa tốt hơn cho nhu cầu thực tế. Khu vực quanh camera selfie giờ đây trở thành một trung tâm thông báo sống động nhưng không xâm lấn.

Khi ghi âm, nghe nhạc hay sạc pin, một cửa sổ nhỏ sẽ hiện ra hiển thị sóng âm hoặc thời gian. Điểm tinh tế là các icon hệ thống như cột sóng, pin, Wi-Fi vẫn giữ nguyên vị trí trên thanh trạng thái chứ không bị "nuốt chửng" hay xô lệch. Chạm nhẹ vào đảo, các tùy chọn mở rộng sẽ hiện ra để thao tác nhanh.

Tuy nhiên, tính năng “ăn tiền” của Đảo Origin nằm ở cơ chế Kéo và Chuyển đi (Drag and Transfer). Đây là trải nghiệm AI thực sự hữu ích. Ví dụ, khi bạn đang đọc một tin nhắn có chứa địa chỉ và số điện thoại, thay vì phải copy, thoát ra, mở Google Maps rồi dán vào, bạn chỉ cần nhấn giữ đoạn văn bản đó và kéo vào Đảo Origin.

Ngay lập tức, AI sẽ phân tích ngữ cảnh và bung ra các tùy chọn phù hợp: Gọi điện, mở bản đồ dẫn đường, hoặc tạo lịch hẹn... Mọi thứ diễn ra với với thao tác duy nhất. Sự liền mạch này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian thao tác cho người dùng bận rộn.

Hệ sinh thái mở, kết nối macOS mượt như Windows

Một rào cản lớn của người dùng Android là khả năng kết nối với hệ sinh thái Apple, nhưng OriginOS 6 trên X300 Pro đã giải quyết vấn đề này. Khả năng kết nối không dây với MacBook hoạt động ổn định và trơn tru.

Thông qua bộ công cụ văn phòng của vivo, người dùng có thể đồng bộ clipboard (sao chép trên điện thoại, dán trên Mac), kéo thả tập tin hình ảnh, tài liệu qua lại giữa hai thiết bị mà không cần dây cáp hay phần mềm thứ ba phức tạp. Bên cạnh đó, ứng dụng vivo DocMaster tích hợp sẵn cho phép chuyển đổi định dạng và chỉnh sửa ngay trên điện thoại rất tiện lợi.

Công cụ Ghi chú (Notes) cũng được tích hợp sâu AI của Google Gemini. Tính năng này có thể dùng để tóm tắt bài viết dài hoặc soạn thảo nhanh email công việc… với tốc độ phản hồi nhanh và nội dung tiếng Việt tự nhiên, hỗ trợ đắc lực cho công việc văn phòng di động.

Nhiếp ảnh AI: Sáng tạo không giới hạn

Về camera, bên cạnh chất lượng phần cứng đã được khẳng định của dòng X, OriginOS 6 mang đến những công cụ hậu kỳ mạnh mẽ nhờ AI.

Tính năng Di chuyển ma thuật AI hoạt động hiệu quả, người dùng có thể chọn chủ thể trong bức ảnh, di chuyển sang vị trí khác hoặc phóng to/thu nhỏ, AI sẽ tự động tính toán và lấp đầy khoảng trống ở vị trí cũ. Thử nghiệm cho thấy, nếu nền không quá phức tạp, AI xử lý rất mượt, khó nhận ra dấu vết chỉnh sửa.

Đặc biệt, tính năng Xóa vật thể AI giờ đây đã hỗ trợ trên cả Live Photo (ảnh động). Đây là một tác vụ khó vì AI phải xử lý trên cả chuỗi khung hình động, không phải ảnh tĩnh. Dù thời gian xử lý có lâu hơn đôi chút, kết quả mang lại rất xứng đáng: Vật thể thừa biến mất hoàn toàn trong cả đoạn video ngắn, giữ lại khoảnh khắc trọn vẹn.

Từ trải nghiệm thực tế, có thể khẳng định OriginOS 6 không đơn thuần là một bản cập nhật giao diện, mà là bước chuyển mình về tư duy làm sản phẩm của vivo.

Hãng đã biết cách kết hợp giữa vẻ đẹp thị giác với trải nghiệm xúc giác và trí tuệ nhân tạo thực dụng. Dù vẫn còn một vài điểm nhỏ cần cải thiện về khả năng tùy biến sâu trong Control Center, nhưng OriginOS 6 trên vivo X300 Pro thực sự đã mang lại trải nghiệm cao cấp hơn, mượt mà và "nguyên bản", xứng đáng với phần cứng đang được nhiều người chờ đợi.