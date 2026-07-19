Trải nghiệm lịch sử dân tộc qua show thực cảnh 'Đất nước Thiên Hùng Ca'

(VTC News) -

Tiếng trống trận vang lên, ánh sáng sân khấu dồn về những cọc gỗ trên dòng Bạch Đằng. Từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại Hùng Vương đến những chiến công giữ nước và hình ảnh Việt Nam hôm nay, hành trình hơn 4.000 năm lịch sử dân tộc được tái hiện bằng nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, công nghệ trình chiếu và hiệu ứng đa giác quan.

Ngày càng nhiều trường học lựa chọn các chương trình trải nghiệm như phương thức bổ trợ việc dạy và học lịch sử, giúp học sinh hiểu sâu hơn về các sự kiện, nhân vật và giá trị văn hóa dân tộc.

Mới đây, hơn 1.400 học sinh, giáo viên và phụ huynh hệ thống Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (The NBK Schools) tham dự chương trình nghệ thuật "Đất nước Thiên Hùng Ca" tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hưng Yên). Chương trình tái hiện nhiều lát cắt tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam thông qua sân khấu thực cảnh kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ hiện đại.

Trong chương trình, nhiều học sinh chăm chú theo dõi từng lớp diễn, từ những truyền thuyết dựng nước đến các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Không còn những mốc thời gian hay sự kiện khô cứng, lịch sử được kể bằng hình ảnh, âm nhạc và cảm xúc.

Diệp Anh, học sinh lớp 10, cho biết em từng được học về chiến thắng Bạch Đằng trên lớp nhưng khi được xem tái hiện trên sân khấu, những kiến thức ấy trở nên sinh động và dễ hình dung hơn.

Trong khi đó, Bảo An, học sinh lớp 9, chia sẻ chương trình khiến em có góc nhìn gần gũi với lịch sử khi những sự kiện và nhân vật được truyền tải bằng nghệ thuật và công nghệ trình diễn ấn tượng.

Bà Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Rubik, nhận định các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tiếp cận lịch sử từ nhiều góc độ, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và nâng cao hiểu biết về văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ hoạt động ngoại khóa, việc đưa lịch sử lên sân khấu còn được nhiều chuyên gia đánh giá là cách làm mới phương thức truyền tải các giá trị truyền thống đến thế hệ trẻ.

GS Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, cho rằng lịch sử và văn hóa Việt Nam là "kho báu" giàu tiềm năng nhưng điều còn thiếu là cách kể đủ hấp dẫn.

Vị chuyên gia cũng nhận định việc lựa chọn những lát cắt tiêu biểu của lịch sử thay vì kể theo trình tự niên đại, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại đã giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng. "Tác phẩm vượt khỏi khuôn mẫu của nghệ thuật trình diễn truyền thống, cả về tư duy sáng tạo lẫn cách vận dụng công nghệ và không gian sân khấu hiện đại", GS Nguyễn Chí Bền nói.

Trong bối cảnh học sinh ngày càng quen với việc tiếp nhận thông tin bằng hình ảnh và công nghệ số, việc đa dạng hóa hình thức giáo dục thông qua sân khấu, bảo tàng, dự án học tập hay các hoạt động trải nghiệm được nhiều nhà giáo đánh giá là giải pháp góp phần tăng hứng thú học tập, đồng thời giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên hơn.

Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhấn mạnh việc phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua hoạt động trải nghiệm.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4176/BGDĐT-HSSV về triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong ngành Giáo dục, trong đó khuyến khích các cơ sở giáo dục đổi mới hoạt động giáo dục truyền thống theo hướng tăng cường trải nghiệm, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, bản sắc văn hóa và ý thức trách nhiệm cho học sinh.